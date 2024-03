Wiener Neudorf (ots) - Dagmar Schmidt wird Mitglied des Beirates. Neue Führung

unterstreicht die Ambitionen der Gruppe für weitere Investitionen und Wachstum



Der Verpackungsspezialist adapa Group freut sich, die Ernennung von Noël Kasmi

(50) zum neuen Group-CEO ab Juni 2024 bekannt zu geben. Noël Kasmi blickt auf

jahrzehntelange Erfahrung in der Branche zurück, zuletzt in der Rolle des Vice

President Marketing bei Avery Dennison für die gesamte EMENA-Region, wo er ein

Produktportfolio im Wert von 2 Mrd. USD leitete, einschließlich Compliance,

Innovation, Strategie, Kommunikation und Nachhaltigkeit. Davor war er mehr als

15 Jahre im Vertrieb tätig, mit steigender Verantwortung als Key Account

Manager, Technical Sales Manager Europe und später als Vice President Sales für

Labels Europe. Der scheidende CEO Juan Luís Martínez Arteaga wird den Beirat in

den kommenden Wochen unterstützen, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.







Mitglied des Beirates ernannt. Schmidt, eine herausragende Expertin mit Fokus

auf Kundenorientierung und Commercial Excellence verfügt über mehr als 20 Jahre

Erfahrung und nachhaltige Erfolge im Markt für flexible Verpackungen, die sie in

verschiedenen kaufmännischen Führungspositionen erworben hat, unter anderem im

Global Key Account Management bei Flint Group. Zuletzt war sie als CEO von XSYS

tätig, einem führenden Anbieter von integrierten Lösungen für Flexodruck,

Buchdruck und Druckvorstufendienstleistungen. Sie steht kurz vor der Übernahme

der CEO-Position bei Faller Packaging, einem führenden Komplettanbieter von

Sekundärverpackungsmaterialien für die Pharma- und Gesundheitsindustrie.



George Gravanis, Vorsitzender des Beirates von adapa: "Im Namen des gesamten

Beirates ist es mir eine große Freude, Noël Kasmi als zukünftigen CEO der adapa

Group und Dagmar Schmidt als neues Mitglied des Beirates willkommen zu heißen.

Beide bringen aufgrund ihrer jahrzehntelangen herausragenden Karrieren einen

großen Erfahrungsschatz in die Gruppe ein. Dies wird die starke Positionierung

der adapa Group im Bereich der flexiblen Verpackungsindustrie unterstützen.

Diese wichtigen Ernennungen unterstreichen das Ziel der Gruppe, kontinuierlich

zu investieren und zu wachsen. Ich möchte auch Juan Luís Martínez Arteaga, der

die adapa Group seit 2021 durch schwierige Zeiten gesteuert hat, für sein

Engagement und seine harte Arbeit danken."



Im Februar dieses Jahres kündigte die Gruppe Investitionen in Höhe von 50 Seite 2 ► Seite 1 von 2

