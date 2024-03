Carnival verzeichnete ein bereinigtes EBITDA von 871 Millionen US-Dollar gegenüber den von Jefferies prognostizierten 839,7 Millionen US-Dollar und den erwarteten 845,1 Millionen US-Dollar des Marktes. Die Einnahmen beliefen sich auf 5,40 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls die Vorhersagen übertrifft.

"Jetzt, wo wir einen Großteil dieses Jahres in den Büchern haben, sind wir noch mehr davon überzeugt, dass wir Rekordumsätze und ein Rekord-EBITDA sowie eine deutliche Verbesserung der operativen Leistung erzielen werden, und wir haben begonnen, uns verstärkt auf ein noch stärkeres Jahr 2025 zu konzentrieren", so CEO Josh Weinstein.

Die Carnival-Aktie reagierte mit leichten Verlusten auf die Nachricht, liegt aber im Tagesverlauf weiter im Plus. In den vergangenen sechs Monaten hat die seit Corona stark gebeutelte Ferien-Aktie wieder etwas Boden gut gemacht und gut 20 Prozent hinzugewonnen.

Jefferies bestätigt sein Buy-Rating: Kursziel 25 US-Dollar

Jefferies-Analyst David Katz bestätigt in einer ersten Reaktion auf das Zahlenwerk sein Kaufen-Votum für die Aktie. "Die besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse in Verbindung mit der schrittweisen Anhebung der Prognosen sollten sich positiv auf die Aktie auswirken, wobei die Erwartungen für weitere Fortschritte durch Buchungen und Einlagen untermauert werden", so Katz. Sein Kursziel liegt mit 25 US-Dollar etwa 50 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Ein wesentlicher Fokus liege jetzt auf der Schuldenreduzierung des Unternehmens. Im ersten Quartal 2024 konnte Carnival 837 Millionen US-Dollar an Schulden tilgen und zudem Schulden im Wert von einer Milliarde US-Dollar vorzeitig zurückzahlen, einschließlich aller verbleibenden nachrangigen Schulden.

Die Liquidität des Unternehmens bleibt mit 5,2 Milliarden US-Dollar stark, was ausreichen sollte, um die kurzfristigen Kapitalbedürfnisse zu decken. Die positive Entwicklung des adjustierten EBITDA unterstreicht die Effizienz der Unternehmensstrategie.

Für das zweite Quartal 2024 und das gesamte Geschäftsjahr 2024 gibt Carnival eine positive Prognose ab, mit einem erwarteten adjustierten EBITDA von 1,05 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal und 5,63 Milliarden US-Dollar für das gesamte Jahr. Diese Prognosen spiegeln eine erwartete Steigerung der Nettoerlöse und eine Rückkehr zur historischen Auslastung wider.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Carnival Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 15,47EUR auf Tradegate (27. März 2024, 16:08 Uhr) gehandelt.