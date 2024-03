Berlin/Bonn (ots) - Die Wirtschaftsweise und Vorsitzende desSachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,Prof. Monika Schnitzer, spricht sich gegen die Einführung der 35-Stunden-Wocheaus. "Einen positiven Effekt kann ich jetzt erstmal nicht sehen", so dieÖkonomin beim Fernsehsender phoenix. "Es ist auch nicht zu erwarten, dass man in35 Stunden so viel Arbeit leisten kann, wie in 40 Stunden." In welchen Branchendie verkürzte Wochenarbeitszeit dennoch möglich sei, hänge "sehr vom Beruf ab".Mit Sorge blickt Schnitzer derzeit auf die deutsche Wirtschaft: "Die Wirtschaftwächst einfach nicht so, wie man sich das wünschen würde." Ein "Riesenproblem"spiele dabei unter anderem das fehlende Vertrauen der Konsumentinnen undKonsumenten. Schnitzer erklärt: "All die Diskussionen, die wir in den letztenWochen und Monaten hatten, wie schlecht die Wirtschaft läuft, das hat auch schonsehr zur Verunsicherung der Menschen geführt." Wirtschaftlich belastend seizudem der hohe Krankenstand, welcher aktuell bei durchschnittlich fast 20 Tagenim Jahr liege. "Das ist ein ganzer Monat, der uns hier fehlt. Das muss natürlichdie Wirtschaft stark belasten", so die Wirtschaftsweise.Um die deutsche Wirtschaft besser entlasten zu können, spricht sich Schnitzerfür eine Reform der Schuldenbremse aus: "Man sollte an die Schuldenbremse ran,denn da gibt es Spielraum ohne die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen, so nenntman das technisch, ohne die zu gefährden." Doch auch die Unternehmen selbstseien gefragt, betont sie. Diese könnten ihre Produktivität beispielsweise durchden Einsatz von Automatisierungen und künstlicher Intelligenz steigern.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/tKdPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192mailto:kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6511/5745171OTS: PHOENIX