Meschede (ots) - In der NIS2-Richtlinie werden Grundlagen zur Cybersicherheitvon Unternehmen und Institutionen europaweit einheitlich geregelt. VieleUnternehmen setzen die Regelungen jedoch unter Druck, weil ihnen dasHintergrundwissen fehlt, um die Bestimmungen gesetzeskonform einzuführen.Abhilfe schafft Felix Klauke, Geschäftsinhaber der Klauke Enterprises GmbH & Co.KG und IT-Experte. In diesem Beitrag erfahren Sie, was es mit derNIS2-Richtlinie auf sich hat, was die Hintergründe dieser Bestimmungen sind undwelche Probleme damit für die Zielgruppe einhergehen.Die Digitalisierung ist längst in den Unternehmen angekommen und mit ihr hieltenzahlreiche digitale Tools Einzug in die Betriebe. Diese verändern dieArbeitswelt von Grund auf und bringen zudem Gefahren mit, über die sich vielenicht bewusst sind. Durch Vernetzungen der Anwendungen ist es Außenstehenden mitentsprechenden Kenntnissen nämlich möglich, sich Zugang zu Unternehmen oderInstitutionen zu verschaffen. Die Bedeutung von Cybersecurity nimmt deshalbständig zu. Da die IT-Branche jedoch extrem schnelllebig ist, sind auch dieempfohlenen Maßnahmen rasanten Veränderungen unterworfen. Das macht eineneffektiven Schutz schwierig. Abhilfe soll durch die NIS2-Regelung geschaffenwerden, die europaweit die Standards für die Cybersicherheit regeln möchte."Cybersecurity ist ein zentrales Thema für Unternehmen, die sich langfristig amMarkt behaupten möchten. Die NIS2-Richtlinie unterstützt jedoch nur bedingtdabei, IT-Anwendungen besser zu schützen. Das Problem dabei ist, dass dieBestimmungen teilweise sehr fachspezifisch formuliert wurden", erklärt FelixKlauke, Geschäftsführer der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG."Die Richtlinie verpflichtet betroffene Unternehmen zu umfassendenRisikomanagementmaßnahmen, zu denen auch Sicherheitsaspekte innerhalb jeglicherLieferketten gehören. Zwischen einzelnen Einrichtungen und ihren unmittelbarenAnbietern oder Dienstleistern muss also absolute Rechtskonformität herrschen -ist das nicht der Fall, drohen Strafzahlungen", führt der IT-Experte weiter aus."Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig darum zu bemühen. Für einen Laien istes allerdings schier unmöglich, alle Regelungen korrekt zu erfassen." Mit derKlauke Enterprises GmbH & Co. KG unterstützt Felix Klauke darum kleinere undmittelständische Unternehmen bei der Optimierung ihrer IT-Strukturen. Dabeiübernimmt er die Rolle einer externen IT-Abteilung und spart Unternehmen sowertvolle zeitliche und finanzielle Ressourcen, die für die Suche und das Halteneigenen IT-Personals anfallen würden. Auch um die Umsetzung der NIS2-Richtliniekümmert sich der IT-Experte für seine Kunden, weshalb er genau weiß, an welchen