ROUNDUP 2/Brückeneinsturz in Baltimore Ermittlungen dauern an Nach dem Brückeneinsturz in der US-Stadt Baltimore dauert die Suche nach den Vermissten noch an. Am Mittwoch setzten Taucher ihren Einsatz am Unglücksort fort, wie Baltimores Bürgermeister Brandon Scott gegenüber dem Sender CNN bestätigte. Die …