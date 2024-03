RAAMSDONKSVEER, Niederlande, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- Aviterra, mit Hauptsitz in Dubai, hat eine Vereinbarung mit PAL-V getroffen, um fliegende Autos in den Nahen Osten und nach Afrika zu bringen. Aviterra erwirbt über 100 fliegende Autos des Modells PAL-V Liberty und formalisiert damit eine Partnerschaft für die Regionen Naher Osten und Afrika.

Der PAL-V Liberty, bekannt als das weltweit erste echte fliegende Auto, da es die Merkmale eines Tragschraubers und eines Autos vereint, adressiert das Bedürfnis, unabhängig von überfüllten Straßen zu reisen und die Flexibilität bei Reisen zu erhöhen. Mit einer Flugreichweite von 500 km und einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h verkürzt der Liberty Pendler- und Reisezeiten erheblich.

„Obwohl wir ein Unternehmen der Geschäftsluftfahrt führen, haben wir die aufstrebende Advanced Air Mobility-Branche immer genau im Blick behalten", betont Wadaa die einzigartige Chance, die PAL-V bietet. „Die langjährige Präsenz von PAL-V und die Einhaltung bestehender Vorschriften ermöglichen unseren Kunden die sichere Nutzung der vorhandenen Luft- und Straßeninfrastruktur für FlyDrive. Außerdem ist PAL-V der einzige Anbieter, der Fliegen und Fahren in einem Fahrzeug vereint. Kein anderer Akteur auf dem Markt bietet diese Kombination und kann realistischerweise die Fahrzeuge in naher Zukunft liefern."

Loggia Investment, der Investmentarm von Aviterra, hat eine strategische Investition in PAL-V getätigt und eine Partnerschaft für die Region Naher Osten und Afrika aufgebaut.

Robert Dingemanse, CEO und Gründer von PAL-V, begrüßt die Partnerschaft: „Aviterra und Herr Wadaa verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Luftfahrt, ein tiefes Verständnis für unseren Zertifizierungsprozess und einen hervorragenden Ruf in der Geschäftsluftfahrtbranche. Sie sind ein starker Partner zur Unterstützung unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten im Nahen Osten und in Afrika, die von unserem Vizepräsidenten für den Nahen Osten, Khalil Malaeb, geleitet werden."

PAL-V richtet weltweit Regionalbüros ein, um sein Geschäft mit fliegenden Autos auszubauen. Diese Regionalbüros dienen als Drehkreuze für PAL-V-Standorte in den Bereichen Vertrieb, Wartung, Flugtraining und Montage.

Dingemanse kündigt weitere Höhepunkte an: „In den kommenden Monaten werden wir weitere Updates zu Entwicklungs- und Zertifizierungserfolgen veröffentlichen, die unsere Führungsposition auf dem aufstrebenden AAM-Markt (Advanced Air Mobility-Markt) bestätigen."

