Pressestimme 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Assange "'Rhein-Neckar-Zeitung" zu Assange: "Ursprünglich wegen Vergewaltigung verfolgt, soll es ihm jetzt wegen Spionage an den Kragen gehen. Das ist ein Vorgehen, wie man es vielleicht in Russland erwartet, aber nicht in einer gefestigten Demokratie. …