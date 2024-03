COTTBUS (dpa-AFX) - "'Lausitzer Rundschau" zum Elterngeld:

"Die Bezugsdauer blieb konstant bei 3,7 Monaten - bei Müttern nimmt sie sogar zu. Viele Väter nehmen "ihre" Elternzeit gern parallel mit der Mutter, oft für einen gemeinsamen Urlaub. Daheim Kind(er), Haushalt und anderes allein unter einen Hut zu bekommen - diese Erfahrung dürften sie bei der Art von Elternzeit kaum machen. Richtig auf dem Prüfstand stand das Elterngeld trotz alledem in den 17?Jahren noch nie - obwohl der Staat es sich jährlich 8 Milliarden Euro kosten lässt . Die Bundesregierung sollte sich an eine tiefgreifende Reform trauen. Vorbild könnten die Skandinavier sein. Dort gehen mehr Väter in Elternzeit, weil zwar Mutter und Vater länger unabhängig voneinander in Elternzeit gehen müssen - dafür aber 80 Prozent ihres Gehaltes erhalten statt 65 Prozent wie in Deutschland."/nme/DP/he