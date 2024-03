NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit wird an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Nürnberg die Statistik zum deutschen Arbeitsmarkt im März vorstellen. Zuletzt hatte die anhaltende Konjunkturschwäche den Arbeitsmarkt immer schwerer belastet. Im Februar stieg die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Vergleich zum Vormonat um rund 8000 auf 2,814 Millionen Menschen. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres waren es 194 000 mehr. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 6,1 Prozent - 0,4 Punkte mehr als ein Jahr zuvor./fie/DP/ngu