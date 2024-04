Er hebt Pfizer hervor, besonders nach der Übernahme von Seagen, und sieht in der Konzentration auf Krebsmedikamente ein großes Wachstumspotenzial. Trotz Herausforderungen in 2023 bleibt Dietze wegen der starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und der globalen Präsenz von Pfizer optimistisch.

Inmitten des Booms um künstliche Intelligenz (KI) hat Nvidia mit einem Aktienanstieg von deutlich über 200 Prozent im Jahr 2023 die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, doch nicht alle Investoren sind überzeugt. Dietze bevorzugt stattdessen, wie CNBC berichtet, Aktien mit vernünftigeren Bewertungen in Sektoren wie Pharma, Immobilien, Energie und Finanzen.

Für ihn ist der BioNTech-Partner "das perfekte Beispiel" für ein Unternehmen mit "starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, großartigem Marketing und einer großartigen Vertriebsmannschaft – nicht nur in den USA, sondern weltweit". Die Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten nachgelassen, biete aber eine attraktive Dividende und ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12. "Man wird also dafür bezahlt, darauf zu warten, dass die Wall Street die Aktie besser einschätzt. Und man kauft zu einem niedrigen Preis, obwohl das Unternehmen noch eine große Zukunft haben könnte", sagte er.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt laut FactSet bei 31,37 US-Dollar. Demnach beträgt das Kurspotenzial etwa 14 Prozent.

Im Immobiliensektor empfiehlt Dietze Realty Income, einen REIT (Real-Estate-Investment-Trust) mit einem breiten Portfolio und einer hohen Vermietungsquote. Er schätzt die "defensive Natur" der Aktie und die monatliche Dividendenausschüttung als positiv ein, trotz der Herausforderungen durch steigende Zinsen.

Acht Analysten stufen das Unternehmen laut FactSet-Daten mit Kaufen oder Übergewichten ein, während 11 Analysten es mit Halten bewerten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 60,60 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 15 Prozent entspricht.

SLB, ein führender Anbieter von Ölfelddienstleistungen, wird ebenfalls von Dietze favorisiert, dank seiner technologischen Fähigkeiten und Profitabilität. Er sieht das Unternehmen gut positioniert, um von neuen Technologien in der Ölindustrie zu profitieren, mit einem deutlichen Aufwärtspotenzial.

"Das Unternehmen ist sehr profitabel, weil es ein weniger kapitalintensives Geschäft ist. Die Renditen auf das investierte Kapital werden in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich weiter stark steigen", zitiert ihn CNBC.

Laut Factset-Daten stufen 30 der 33 Analysten die Aktie mit Kaufen oder Übergewichten ein, während 3 Halten priorisieren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 68,12 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von circa 25 Prozent entspricht.

Comerica wird im Finanzsektor hervorgehoben, dank seiner starken Position im Commercial Banking in den USA und Kanada. Dietze betont die Kostenvorteile und die hohen zinslosen Einlagen der Bank als Schlüsselfaktoren für ihren Erfolg.

"Aufgrund ihrer Größe und ihrer Geschäftsbeziehungen haben sie große Kostenvorteile, und für ihre Kreditnehmer fallen hohe Wechselkosten an", sagte er und weiter: "Sie haben einen der höchsten Anteile an unverzinslichen Einlagen auf dem Markt, und über 50 Prozent davon stammen von Unternehmen, die einen bevorzugten Kreditzins erhalten."

Im Oktober 2023 flog die Comerica-Aktie jedoch beinahe aus dem S&P 500, nachdem sie die Auflagen einer Marktkapitalisierung 14,5 Milliarden US-Dollar deutlich verfehlt hatte. Knapp die Hälfte aller auf FacSet erfassten Analystenschätzungen geben ein Halten aus.

Insgesamt rät Dietze dazu, überbewertete Aktien zu meiden und sich auf Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und attraktiven Bewertungen in verschiedenen Sektoren zu konzentrieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!