Übernahmekarussell Es war ein heißer Herbst am US-Ölmarkt. Erst kündigte ExxonMobil die Übernahme von Pioneer Natural Resources für 60 Mrd. USD an. Knapp zwei Wochen später meldete Chevron ein 53 Mrd. USD schweres Übernahmeangebot für den kleineren Rivalen Hess . Der amerikanische Ölmarkt scheint in Sachen Übernahmen wie entfesselt – und das hat seine Gründe.

Verdächtig ruhig ist es aktuell am Ölmarkt. Politische Konflikte und die zunehmende Zahl an Übernahmen sorgen für eine Ausgangslage, die zu deutlich steigenden Preisen führen kann. Aber selbst ohne höhere Notierungen sieht es für den US-Ölkonzern Chevron (WKN: 852552) gut aus, denn er kauft eigene Aktien zurück, zahlt ordentliche Dividenden und schluckt derzeit einen Rivalen.

Die Internationale Energieagentur hatte 2023 vor einem zu niedrigen Ölangebot auf dem Weltmarkt gewarnt. Öl wurde dann ab Jahresmitte teurer und stieg über das ohnehin hohe Preisniveau nach Beginn des Ukrainekriegs hinaus. Das sorgte für volle Konzernkassen bei den Ölkonzernen. Deren Manager investierten daraufhin vornehmlich auf drei Arten: Zukäufe, höhere Dividenden und Aktienrückkaufprogramme. Gekürzt wurde dagegen bei Investitionen, was die Liquiditätslage weiter verbesserte.

Investitionsmüdigkeit

Dieser Trend ist nicht unbegründet. Der Permian Belt zwischen Texas und New Mexiko ist dank Fracking und anderen Technologien binnen zwei Jahrzehnten zum Eldorado für die Industrie geworden und machte die USA so zum mit Abstand größten Ölproduzenten der Welt – weit vor Russland und Saudi-Arabien.

Aktuell beträgt die US-Ölproduktion rund 13,3 Mio. Barrel am Tag und notiert am Allzeithoch. Da haben die Unternehmen ohnehin wenig Interesse, noch mehr zu fördern. Aufgrund der zunehmenden Übernahmen stehen inzwischen lediglich zehn Konzerne für mehr als die Hälfte der Produktion im Westen der USA – und investiert wird eher weniger als mehr.



Gutes Kostenmanagement

Kurz- und mittelfristig spricht ohnehin einiges für höhere Preise und die Zurückhaltung in den USA könnte diesen Effekt verschärfen. So beginnt ab April die saisonal starke Zeit für Öl in Wahljahren. Dazu kommt die Driving Season und sorgt in der Regel für eine steigende Nachfrage.

Chevron erscheint in diesem Umfeld bestens gerüstet, auch wenn die Hess-Übernahme noch nicht unter Dach und Fach ist. Dennoch sind die Aussichten gut. So hat der Konzern aus dem kalifornischen San Ramon seine Bilanz bereits seit 2021 sukzessive verbessert. Die Eigenkapitalquote liegt über 60 Prozent.

Zudem hat man Anfang 2023 ein Aktienrückkaufprogramm über 75 Mrd. US-Dollar beschlossen. So sollen bis 2027 jährlich drei Prozent bis sechs Prozent der Anteile zurückgekauft werden. Selbst bei einem Ölpreis von durchschnittlich 50 USD im Jahr 2025 blieben satte zehn Mrd. USD übrig, um das Programm durchzuführen, so Chevron. Das gute Kostenmanagement ermöglicht dies.

Attraktive Kennzahlen

Die aktuellen Kennzahlen sehen ebenfalls günstig aus: Der Gewinn….

Autor: Tarik Dede

