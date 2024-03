GREENSBORO, N.C., 29. März 2024 /PRNewswire/ -- Volvo Financial Services (VFS) gab heute die Fortsetzung seiner Partnerschaft mit JA (Junior Achievement) Worldwide bis zum Jahr 2025 bekannt, um noch mehr Jugendlichen auf der ganzen Welt Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich der finanziellen Bildung zu vermitteln. Darüber hinaus erweitern VFS und JA ihre geografische Reichweite durch die Aufnahme von Programmen in Rumänien und Schweden. Diese neuen Programme kommen zu den bereits laufenden Programmen in Brasilien, Frankreich, Indien, Italien, Peru, Südafrika, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten hinzu.

VFS und JA begründeten ihre Partnerschaft im Jahr 2022. Freiwillige VFS-Mitarbeiter und JA-Pädagogen arbeiten zusammen, um Jugendlichen mit Hilfe des bewährten Lehrplans von JA finanzielle Kenntnisse zu vermitteln. Die teilnehmenden Jugendlichen werden auch die Möglichkeit haben, von freiwilligen Mitarbeitern des VFS mehr über Berufe im Finanzbereich zu erfahren. Im ersten Jahr der Partnerschaft arbeiteten rund 140 freiwillige Mitarbeiter von VFS mit JA-Pädagogen zusammen, um mehr als 14.000 Jugendliche in aller Welt zu erreichen.

„Einer der wichtigsten Wege, wie junge Menschen Selbstvertrauen aufbauen können, sind Vorbilder, die ihren eigenen Weg zu einem finanziell gesunden Leben teilen", sagte Asheesh Advani, President und CEO von JA Worldwide. „Die Erneuerung und Ausweitung unserer Partnerschaft mit dem VFS wird es noch mehr Volvo-Freiwilligen ermöglichen, den JA-Schülern als finanzielle Mentoren und Vorbilder zu dienen. Ohne Unternehmenspartner wie VFS, die ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, als Freiwillige zu arbeiten, wäre diese wichtige Komponente der Finanzbildung nicht möglich."

Die Ausweitung der Partnerschaft mit JA zeigt das Engagement von VFS, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, und steht in vollem Einklang mit dem Engagement der Volvo Group für alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen. Eine gute Finanzkompetenz wirkt sich positiv auf mehrere SDGs aus, unter anderem auf die Stärkung von Frauen und Mädchen und die Förderung einer hochwertigen Bildung.

JA Worldwide bietet praxisnahes, umfassendes Lernen in den Bereichen Unternehmertum, Arbeitsbereitschaft und finanzielle Gesundheit. Mit mehr als 17 Millionen Schülererfahrungen pro Jahr in über 100 Ländern ist JA eine der wenigen Organisationen, die über die Größe, Erfahrung und Leidenschaft verfügen, eine bessere Zukunft für die nächste Generation von Innovatoren, Unternehmern und Führungskräften zu schaffen.

Volvo Financial Services ist die konzerneigene Finanzabteilung des Volvo-Konzerns und bietet Finanzdienstleistungen und -lösungen an, die die Bedürfnisse unserer Kunden heute und in Zukunft erfüllen. VFS hat sich der Innovation verschrieben und unterstützt die Gesellschaft bei der Einführung von nachhaltigen Transport- und Ausrüstungslösungen. VFS hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und bedient Kunden und Händler der Volvo Group in rund 50 Märkten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.volvofinancialservices.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Volvo Group fördert den Wohlstand durch Transport- und Infrastrukturlösungen. Wir bieten Lkw, Busse, Baumaschinen, Antriebslösungen für die Schifffahrt und die Industrie sowie Finanzierungen und Dienstleistungen, die die Betriebszeit und Produktivität unserer Kunden erhöhen. Die 1927 gegründete Volvo Group setzt sich für die Gestaltung der zukünftigen Landschaft nachhaltiger Transport- und Infrastrukturlösungen ein. Die Volvo Group hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, beschäftigt mehr als 100.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in fast 190 Märkten. Im Jahr 2023 belief sich der Nettoumsatz auf 553 Mrd. SEK (48 Mrd. EUR). Die Volvo-Aktien sind an der Nasdaq Stockholm notiert.

