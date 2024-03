Toronto, 29. März 2024 (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (das "

Unternehmen " oder " DEFI ") (NEO: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein

Finanztechnologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte

Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und

dezentralem Finanzwesen überbrückt, kündigt heute an, dass es am Donnerstag, den

4. April 2024 um 13:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz mit seinen Aktionären

durchführen wird, um seine Finanzergebnisse für den Zwölfmonatszeitraum bis zum

31. Dezember 2023 zu erörtern. Die Finanzzahlen des Unternehmens für 2023 werden

nach Börsenschluss am 1. April 2024 verfügbar sein.



WICHTIG - Zur Anmeldung für den Webcast siehe unten:









Zeit: 13:00 Uhr Eastern Time



Thema: DeFi Q4 Finanzdaten



Registrieren Sie sich im Voraus für dieses Webinar:



https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IY1xOWC0RBeIRBOG2Gk3hQ



Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur

Teilnahme am Webinar.



Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies und Valour unter https://c212.net/c/lin

k/?t=0&l=de&o=4128193-1&h=292134228&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3

D0%26l%3Den%26o%3D4128193-1%26h%3D2181160947%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech

%252F%26a%3Ddefi.tech&a=defi.tech und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=412819

3-1&h=610358776&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D41

28193-1%26h%3D1540142044%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3Dvalour.

com&a=valour.com .



Informationen zu DeFi Technologies



DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4128193-

1&h=1510593128&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D412

8193-1%26h%3D1256552349%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%25

2Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%

3A+DEFI) ) ( GR: MB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4128193-1&h=1945430776

&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4128193-1%26h%3D3

29263346%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-t

echnologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BMB9&a=GR%3A+MB9) ) ( OTC: DEFTF (https://c212.

net/c/link/?t=0&l=de&o=4128193-1&h=2546412646&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flin

k%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4128193-1%26h%3D3760846317%26u%3Dhttps%253A%252F%252

Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFT

F) ) ist ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das

Pionierarbeit bei der Verschmelzung der traditionellen Kapitalmärkte mit der

Welt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) leistet. Mit einem klaren Fokus auf Seite 2 ► Seite 1 von 5

