KI-Aktien – Unsere Top-Picks mit Potenzial! Die Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Arbeitswelt in rasender Geschwindigkeit und gilt deshalb zurecht als Schlüsseltechnologie der Zukunft für die unterschiedlichsten Industrien. Dabei führt der Einsatz von KI vor allem zu einer Effizienzsteigerung, von der nicht nur die Unternehmen, sondern auch wir Aktionäre profitieren. So hat sich der Kurs der Nvidia Aktie innerhalb von 18 Monaten verachtfacht und sorgte bei Supermicro der Kursanstieg von über 250 Prozent seit Jahresbeginn für Furore! Die Nvidia und Supermicro Aktie legten ein Kursfeuerwerk hin In diesem Artikel klären wir euch über das wahre Potenzial des KI-Hypes auf und stellen euch drei KI-Gewinner-Aktien vor, in die du auch heute noch investieren kannst. Mit KI in ein neues Zeitalter! Die Anfänge der Künstlichen Intelligenz reichen bis in die 50er Jahre zurück, als die ersten Computer in Forschungslabors und Unternehmen Einzug hielten. Obwohl diese Maschinen ganze Räume füllten, erreichten sie nur die Rechenleistung eines heutigen Taschenrechners. Im August 1956 stellten sich Wissenschaftler auf der Dartmouth Conference die Frage, ob ein Computer ein Gehirn simulieren könne. Unter anderem ging es um die künstliche Nachbildung eines neuronalen Netzes, womit auch Sprache, Kreativität und maschinelles