GUANGZHOU, China, 30. März 2024 /PRNewswire/ -- Am 30. März hielt Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited (GPHL) in Bangkok, Thailand, eine Zeremonie zur Unterzeichnung des Wanglaoji (Bangkok) Herbal Tea Museum und zur Einführung der internationalen Markenidentität von Wanglaoji (Bangkok) ab. Ziel dieser Veranstaltung ist es, von Thailand aus nach Südostasien auszustrahlen und die weitere Internationalisierung des Wanglaoji-Kräutertees zu fördern.

Heute hat das Vertriebsnetz von Wanglaoji Zugang zu mehr als 150 Ländern und Regionen und hat gute Ergebnisse auf Märkten wie Südostasien, Nordamerika, Australien und Europa erzielt.

Der südostasiatische Markt ist für Wanglaoji ein wichtiger Absatzmarkt in Übersee. Seine Produkte decken Südostasien ab, darunter Thailand, Singapur, Indonesien, Kambodscha, Vietnam und andere Länder. Auf einigen Märkten in Südostasien ist es gelungen, den gesamten Kanal abzudecken. Darüber hinaus werden die Produkte von Ciningji und Lixiaoji allmählich auf dem südostasiatischen Markt eingeführt, so dass die Verbraucher in Thailand in Zukunft noch mehr verschiedene Gesundheitsgetränke von Wanglaoji trinken können.

Li Chuyuan, Parteisekretär und Vorsitzender der Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited (GPHL), sagte: "Thailand ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Südostasiens und für uns ein wichtiger Markt in Südostasien. Ich glaube, dass Wanglaoji engere Beziehungen zu den Verbrauchern in Thailand und anderen Ländern knüpfen und den Charme der östlichen Gesundheitsphilosophie mit der Welt teilen kann."

Es wird erwartet, dass Wanglaoji in Zukunft mit der sukzessiven Freigabe internationaler Markenidentitäten und dem beschleunigten Aufbau von Kräuterteemuseen in Übersee größere Durchbrüche auf dem internationalen Markt erzielen, sich tief in die lokalen Märkte in Übersee integrieren, den globalen Verbrauchern vielfältigere natürliche Pflanzengetränke anbieten und sich als globale Supergetränkemarke etablieren wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375652/WALOVI.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wanglaoji-beschleunigt-internationale-marktexpansion-durch-einfuhrung-der-internationalen-markenidentitat-walovi-in-thailand-302103944.html