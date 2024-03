Diese Diskussion fand statt, als eine Delegation des estnischen Ministeriums für Wirtschaft, Information und Kommunikation, die nach Korea kam, um am 3. Demokratie-Gipfel in Seoul teilzunehmen, am 20. Mai den Hauptsitz von Deep Brain AI in Gangnam-gu, Seoul, besuchte. Dieser Besuch wurde möglich, nachdem das Büro des estnischen Ministers für Wirtschaft, Information und Kommunikation das lokale Wirtschaftsbüro direkt um ein Treffen mit Deep Brain AI gebeten hatte.

Das estnische Ministerium für Wirtschaft, Information und Kommunikation will die Wettbewerbsfähigkeit der öffentlichen Dienste durch die Einführung eines virtuellen Assistenten auf der Grundlage von KI-Technologie bei der ihm angeschlossenen Agentur für Informationssysteme Estlands (RIA) verbessern. Im Einklang mit den Trends der Zeit soll mithilfe der KI-Technologie ein System aufgebaut werden, in dem das Land und die Bürger frei kommunizieren können.

In diesem Zusammenhang führte die estnische Delegation, zu der auch der estnische Minister für Wirtschaft, Information und Kommunikation, Tit Lysalo, und der estnische Botschafter in Korea, Sten Schwede, gehörten, ausführliche Gespräche über KI-Technologien für die GFA, einschließlich der Einführung von virtuellen Assistenten.

DeepBrain AI stellte das Unternehmen vor und demonstrierte die KI-Technologie für Menschen und verschiedene Dienstleistungen, die sie nutzen. Die Delegation des estnischen Ministeriums für Wirtschaft, Information und Kommunikation zeigte besonderes Interesse an der auf Deep Learning basierenden Technologie zur Implementierung virtueller Menschen. Darüber hinaus wurden verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtert, darunter die Verfügbarkeit der estnischen Sprache, operative Lösungen und die Verbesserung der Dienstleistungen.

Jang Se-young, Geschäftsführer von DeepBrain AI, sagte: „Wir planen, so bald wie möglich weitere detaillierte Gespräche auf Arbeitsebene mit Estland zu führen, um sicherzustellen, dass virtuelle Menschen erfolgreich eingeführt werden können".

In der Zwischenzeit ist Deep Brain AI durch die Teilnahme an wichtigen globalen Tech-Events wie der CES 2022•2023 und der NAB 2022 für seine erstklassigen KI-Lösungen für Menschen bekannt, und wurde wiederholt ausgezeichnet. In jüngster Zeit hat das Unternehmen seinen globalen Einfluss ausgebaut, indem es am MWC 2024, der weltweit größten Mobilfunkmesse in Barcelona, Spanien, teilgenommen und Geschäftsgespräche mit offiziellen Vertretern geführt hat. (Ende)

