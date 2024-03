RABAT, Marokko, 30. März 2024 /PRNewswire/ -- Am 29. März 2024 hat die BTR New Material Group Co., Ltd. („BTR")(835185.BJ), ein weltweit führender Hersteller von Batteriematerialien, mit der marokkanischen Regierung eine Investitionsvereinbarung über die Errichtung einer Anlage für ternäres Kathodenmaterial für Lithiumbatterien in Marokko unterzeichnet. Das Unternehmen zielt darauf ab, die steigende Nachfrage auf den globalen Märkten zu befriedigen und gleichzeitig die internationale Präsenz des Batteriematerialherstellers zu erweitern. Im Rahmen der Vereinbarung wird das Projekt in Tanger Technopark City an der Nordküste Marokkos angesiedelt und auf die Herstellung wichtiger Lithium-Ionen-Batteriematerialien ausgerichtet sein. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2024 vorgesehen. Dieses bahnbrechende Ereignis wurde durch die Anwesenheit des marokkanischen Premierministers Aziz Akhennouch und des chinesischen Botschafters in Marokko, Li Changlin, gewürdigt. Zusammen mit He Xueqin, dem Vorsitzenden von BTR, gaben sie den Startschuss für dieses Projekt.

BTR ist der weltweit führende Hersteller von umfassenden Batteriemateriallösungen. Das Unternehmen hält seit vierzehn Jahren in Folge den ersten Platz auf dem Weltmarkt für Anodenmaterialien, während seine Kathodenmaterialien durchweg eine dominierende Stellung in diesem Sektor einnehmen. Das Unternehmen ist stolz auf sein fundiertes technisches Know-how und seine unübertroffenen Produktionsmöglichkeiten im Bereich der Batteriematerialien. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen entwickelt BTR ein globales Strategiekonzept mit dem Ziel, eine Produktionsbasis von Weltrang für Lithium-Ionen-Batteriematerialien zu schaffen. Derzeit ist das Unternehmen dabei, in Indonesien eine Basis für Anodenmaterial zu errichten, was das erste Projekt dieser Art außerhalb Chinas in der Anodenindustrie darstellt.