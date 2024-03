FRANKFURT, Deutschland, 30. März 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG") ist stolz darauf, seinen jüngsten Triumph bei den German Design Awards 2024 bekannt zu geben, wo das Unternehmen für sein innovatives „Cultural Gift"-Design mit dem Preis für hervorragendes Kommunikationsdesign in integrierten Kampagnen und Werbung ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von XCMG, Industriekultur mit einer reichen zeitgenössischen Bedeutung zu verbinden und seine Position als führendes Unternehmen für nachhaltige Entwicklung in der Branche weiter zu festigen.

Das preisgekrönte Design umfasst eine Kollektion von kulturell inspirierten Artikeln, darunter Teesets, Spielkarten, dekorative Lampen, USB-Sticks, Thermobecher und Business-Rucksäcke. Jeder Artikel wird von der Konzeption bis zur Produktion sorgfältig nach ökologischen und kohlenstoffarmen Grundsätzen hergestellt. Das Design ist von Steinreliefs aus der Han-Dynastie inspiriert und verbindet auf raffinierte Weise technische Ausrüstungskomponenten mit traditionellen Han-Elementen zu einer neuartigen visuellen Komposition, die eine Brücke zwischen moderner Fertigung und alter chinesischer Kultur schlägt.

Diese Anerkennung durch den German National Design Award ist ein weiterer bedeutender Meilenstein für XCMG nach dem Sieg bei der Auszeichnung „Red Dot Winner 2023" in Deutschland im vergangenen Juli. Der German Design Award gilt als eine der weltweit wettbewerbsfähigsten und einflussreichsten Auszeichnungen im Bereich des zeitgenössischen Designs. Er würdigt bahnbrechende Entwürfe, die in der Welt des Designs neue Richtungen vorgeben.

Das Kernthema des preisgekrönten Beitrags von XCMG dreht sich um „Verwurzelt in der Kultur und basierend auf Innovation" und zeigt Szenen, in denen sich moderne Maschinenherstellung mit der Ästhetik der Han-Dynastie überschneidet. Dieser Ansatz ist nicht nur eine Hommage an die jahrtausendealte Han-Kultur - ein glänzendes Juwel der chinesischen Zivilisation -, sondern hebt auch die tiefen historischen Wurzeln Xuzhous als Wiege des Han-Kulturerbes hervor.

Als symbolträchtige Stadt mit einer zweitausendjährigen Geschichte und kultureller Tiefe bietet Xuzhou unendlich viel Inspiration für die Kreativität, die in dieser international anerkannten Leistung zum Ausdruck kommt. Durch diese Bemühungen fördert XCMG weiterhin die nachhaltige Entwicklung der Industrie und gleichzeitig das chinesische Kulturerbe auf der globalen Bühne.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375248/XCMG_Machinery_Is_Honored_Prestigious_2024_German_Design_Award_Excellent.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375249/XCMG_Has_Been_Awarded_Excellent_Communications_Design_Integrated_Campaigns_Advertising.jpg

