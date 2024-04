In den vergangenen sechs Monaten konnten Anleger mit einer direkten Indexveranlagung via Index-Tracker oder ETF in den europäische EuroStoxx50 (ISIN: EU0009658145) und den US-Index S&P500 (ISIN: US78378X1072) Kursgewinne von mehr als 20 Prozent erwirtschaften. Wer nach der Rekordjagd der Indizes von einer Verlangsamung der Aufwärtsbewegung ausgeht und dennoch hohe Renditen erzielen möchte, könnte eine Investition in Strukturierte Anlageprodukte, wie die derzeit von der RBI angebotenen Europa/Bonus&Sicherheit-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Mit diesen Zertifikaten können Anleger in den nächsten vier Jahren sogar dann Gewinne erzielen, wenn der europäischen EuroStoxx50- und der S&P500-Index mehr als die Hälfte ihrer Werte verlieren.