Gold auf Allzeithoch bei 2.251 $/oz

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.245 auf 2.251 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.250 $/oz um 8 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit kräftig zulegen.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Kritik an DFB-Ausrüsterwechsel von Adidas zu Nike.



Wirtschaftsminister Robert Habeck meint, dass „ein Stück deutscher Identität“ verloren geht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht „ein Stück Heimat vernichtet“.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem festeren Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 67.482 Euro/kg, Vortag 65.249 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber steigt (aktueller Preis 25,28 $/oz, Vortag 24,44 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 905 $/oz, Vortag 894 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 988 $/oz, Vortag 983 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 87,83 $/barrel, Vortag 86,38 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte können zulegen. Der Xau-Index verbessert sich um 1,4 % auf 128,80 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Endeavour 3,5 % und Agnico 3,0 %. Alamos gibt 1,4 % nach. Bei den kleineren Werten haussieren Monument 16,7 %, Gold Resource 12,8 % und Iamgold 9,3 %. Entree gibt 3,3 % nach. Bei den Silberwerten steigen Coeur 10,9 %, New Pacific 9,2 %% und Mandalay 8,1 %. Excellon fallen 18,2 %, Aya 5,9 % und Silver Bull 5,6 %.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. DRD verbessert sich 1,5 %. Impala verliert 1,5 %.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fest. Bei den Produzenten steigen Pantoro 11,1 %, Calidus 8,7 % und St Barbara 8,6 %. Ramelius gibt 2,7 % nach. Bei den Explorationswerten steigen Tanami 21,2 %, Ausgold 9,4 % und Silver Mines 5,9 %. Kingston verliert 7,8 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Paladin 4,7 %.

