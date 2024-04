Die Aktie der Metro (DE000BFB0019) hat in den vergangenen Jahren wenig Freude gebracht: Mit 5 Euro notiert das Wertpapier derzeit auf 10-Jahres-Tief und damit gut 20 Prozent unter den Corona-Tiefs vom März 2020; die Marktkapitalisierung beläuft sich auf gerade mal 1,8 Mrd. Euro. Zur Hauptversammlung im Februar meldete Metro Fortschritte bei der Umsetzung der sCore Wachstumsstrategie und ein Umsatzwachstum in Q1-2024 in allen Segmenten bei rückläufigen Inflationsraten. Zudem wurden 0,55 Euro Dividende für die Stammaktie beschlossen. Ende März meldete der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky eine Erhöhung seiner Anteile von 46 auf nunmehr knapp 50 Prozent (via Investmentgesellschaft EP Global Commerce). Mit Zertifikaten können Anleger auf eine Stabilisierung zum Seitwärtsbewegung setzen und sogar moderate Kursrückgänge verkraften.

Discount-Strategie mit 7,1 Prozent Puffer (September)