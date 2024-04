Die Analyten der ERSTE Bank empfehlen die Aktie des österreichischen Ölkonzerns OMV (AT0000743059) zum Kauf, ihr 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,50 Euro, vom aktuellen Kurs ein Potenzial von 20 Prozent. Sie begründen dies mit einem positiven Ausblick für den europäischen Öl- und Gassektor aufgrund starker Fundamentaldaten und Cashflows. Eine Verschlechterung des Marktumfelds wird nicht erwartet, da man für 2024 von einem durchschnittlichen Ölpreis von 100 US-Dollar pro Barrel ausgeht, während sich die Gaspreise bei 30 Euro/MWh stabilisieren sollten. Auf Basis der geschätzten 2024er Gewinne sei die Aktie mit einem KGV von unter 7 günstig, der hohe Free Cash Flow ermögliche steigende Dividenden und Investitionen in die grüne Transformation. Zusätzliches Aufwärtspotenzial besteht in der möglichen Fusion von Borouge mit der OMV-Tochter Borealis (Hintergrund in ZR 23/2023), die Verhandlungen dazu stocken allerdings derzeit. Wer bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie zweistellige Jahresrenditen erzielen will, greift zum Zertifikat.

Discount-Strategien mit 7,3 oder 10, Prozent Puffer (Juni / September)