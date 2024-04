Der Preis für West Texas Intermediate (WTI) ist am Dienstag um bis zu 2,8 Prozent gestiegen, während sich die Sorte Brent der Marke von 89 US-Dollar pro Barrel nähert – ein Niveau, das zuletzt Ende Oktober erreicht worden war. Die Produktionskürzungen der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten haben den Markt in einer Zeit verknappt, in der der weltweite Verbrauch robust bleibt.

"Bislang hat sich der Markt keine Sorgen über Versorgungsunterbrechungen gemacht, da sich der Krieg in Grenzen hält", zitiert Barron’s Analysten von ANZ. Aber "die Beteiligung des Iran könnte seine Ölversorgung gefährden".

In der Zwischenzeit hat sich die Produktionstätigkeit in den USA und China im März ausgeweitet, was die Erwartung weckt, dass das sich verbessernde Wirtschaftswachstum in beiden Ländern die Nachfrage nach Öl ankurbeln wird.

Hedgefonds sind in den vergangenen Wochen zunehmend optimistisch in Bezug auf Rohöl, wobei die Netto-Long-Positionen der Geldmanager in Brent laut Daten von ICE Futures Europe ein 13-Monats-Hoch erreicht haben. Den Daten der Bridgeton Research Group zufolge erreichten die Algorithmen für die globale Benchmark ihre maximalen Long-Positionen. "Die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten fällt mit festeren Fundamentaldaten für Öl zusammen", kommentiert Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie bei ING Groep NV.

Es wird erwartet, dass die OPEC+ ihre derzeitige Förderpolitik auf einer für Mittwoch anberaumten Überprüfungssitzung bestätigen wird. Dies würde laut Bloomberg zu einem Defizit bis zum Ende des Jahres führen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

