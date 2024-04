Doch das blaue Gold wird immer mehr zu einem strategisch wichtigen Rohstoff. Klimaerwärmung, Bevölkerungswachstum und der globale Wandel gefährden zunehmend die Verfügbarkeit und die Qualität von Wasser. In vielen Regionen ist die Versorgung schon heute angespannt bis kritisch. Laut dem aktuellen Wasserbericht der Vereinten Nationen haben immer noch weite Teile der Weltbevölkerung keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu sicherem Trinkwasser.

Wasserknappheit wird zur Norm

Der aktuelle UNESCO-Weltwasserbericht, der auf der Weltwasserkonferenz vom 22.–24. März in New York veröffentlicht wurde, zieht eine verheerende Zwischenbilanz: 2 bis 3 Milliarden Menschen haben weiterhin keinen Zugang zu sicherer Trinkwasserversorgung und sind mindestens einen Monat pro Jahr von Wasserknappheit betroffen.

Wasserknappheit wird in Zukunft auch dort auftreten, wo die Ressource heute noch im Überfluss vorhanden ist. Die Zahl der in Städten lebenden Menschen, die damit konfrontiert sind, wird nach Schätzungen der UN von 930 Millionen im Jahr 2016 auf voraussichtlich 1,7 bis 2,4 Milliarden im Jahr 2050 klettern.

"Weltweit treibt ein Zusammenspiel von Bevölkerungswachstum, der zunehmende Wohlstand und veränderten Verbrauchsmustern den Wasserverbrauch jährlich um ein Prozent in die Höhe. Die steigende Nachfrage nach sauberem Wasser durch die global wachsende Bevölkerung und Industrie und die damit einhergehende Verunreinigung und Gefährdung von Wasserquellen ist der Grund, warum das Thema Wasser in Zukunft eine noch zentralere Bedeutung für die gesamte Menschheit einnehmen wird", heißt es im Bericht der UN.

Probleme bei der Wasserqualität wird in Ländern mit niedrigen Einkommen oft durch unzureichende Abwasseraufbereitung beeinträchtig. Schon heute haben 3,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer sicheren Abwasserentsorgung. In Industriestaaten dagegen stellt die Belastung des Grundwassers durch die Landwirtschaft ein ernstes Problem dar.

Ein weiteres Problem ist die größtenteils veraltete bestehende Wasserinfrastruktur, die zu hohen globalen Wasserverlusten führt. Folglich ist der Investitionsbedarf in Infrastruktur und intelligente Wassermanagementsysteme immens. Darüber hinaus wächst auch die Nachfrage nach Wasserreinigungs- und Abwasseraufbereitungsanlagen sowie auch Meerwasserentsalzungsanlagen.

Mit Wasserfonds in steigenden globalen Bedarf investieren

"Um die Wasser-Ziele der Agenda 2030 zu erreichen, bräuchten wir drei- bis viermal so große Anstrengungen", betont Ulla Burchardt, Vorstandsmitglied der Deutschen UNESCO-Kommission. Angesichts begrenzter öffentlicher Finanzmittel ist auch privatwirtschaftliches Engagement gefragt. "Investitionen in Wasserinfrastruktur erfordern spezifische Finanzprodukte, wie z.B. Wasserfonds, die Finanzmittel von Impact-Investoren anziehen", betont Burchardt.

Wasseraktienfonds erzielten in der Vergangenheit solide Renditen. Auf 5-Jahressicht belohnten die Wasserfonds ihre Anleger mit Performances von im Schnitt 9,7 Prozent pro Jahr nach Kosten, auf 3-Jahressicht waren es 7,8 Prozent pro Jahr. Die Wachstumsaussichten in diesem Segment bleiben langfristig positiv. "Um dem steigenden Bedarf im Bereich der Wasserversorgung zu begegnen, wird auf die Expertise von Unternehmen aus dem Privatsektor nicht verzichtet werden können, um die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung stellen zu können", stellen die Analysten des Marktforschungsunternehmens Scope fest. Und Anleger können an diesem Trend teilhaben.

Autor: Bryan Perry

