Der Industrie-Riese General Electric hat am Dienstag seine Aufspaltung in drei unabhängige Unternehmen abgeschlossen. Für das Konglomerat geht damit eine Ära zu Ende geht. CEO Larry Culp will dem Konzern, der besonders während der Finanzkrise 2008 zu kämpfen hatte, neues Leben einhauchen.

Die Luftfahrtsparte GE Aerospace und das Energiegeschäft von GE Vernova (GEV) werden ab Dienstag an der New Yorker Börse gehandelt, nachdem das Gesundheitsgeschäft bereits seit über einem Jahr an der Nasdaq notiert ist. "Heute wird GE Vernova ein unabhängiges Unternehmen, das sich auf die Beschleunigung der Energiewende konzentriert, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen“, sagte Scott Strazik, CEO von GE Vernova zu dem Börsengang am Dienstag.