Im gleichen Zeitraum des Vorjahres meldete der Elektroautohersteller 422.875 Auslieferungen und eine Produktion von 440.808 Fahrzeugen. Im vierten Quartal 2023 meldete Tesla 484.507 Auslieferungen und eine Produktion von 494.989 Fahrzeugen. Die Auslieferungen sind die beste Annäherung an die von Tesla gemeldeten Verkäufe, werden aber in den Mitteilungen des Unternehmens an die Aktionäre nicht genau definiert.

Nach einem Mittelwert von elf Schätzungen, die von FactSet zusammengestellt wurden, erwarteten die Analysten für den am 31. März endenden Zeitraum Auslieferungen von rund 457.000 Fahrzeugen. Die Schätzungen für das erste Quartal reichten von einem Höchstwert von 511.000 Auslieferungen bis zu einem Tiefstwert von 414.000, wobei die im März aktualisierten Schätzungen zwischen 414.000 und 469.000 Auslieferungen lagen.

Tesla hatte im ersten Quartal mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Angriffe der Houthi-Miliz auf Spediteure im Roten Meer unterbrachen Teslas Komponentenversorgung und führten im Januar zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Produktion in Grünheide. Im März setzten Umweltaktivisten die Infrastruktur des Werks in Grünheide in Brand, so dass Tesla nicht mehr über genügend Betriebsenergie verfügte und die Produktion erneut unterbrochen werden musste.

In China sah sich Tesla mit einem Ansturm von einheimischen Elektroautoherstellern konfrontiert, darunter BYD und Newcomer wie Xiaomi. Nach schleppenden Verkaufszahlen für seine in China hergestellten Autos im Januar und Februar reduzierte Tesla die Produktion des Model 3 und des Model Y in seinem Werk in Shanghai und kürzte die Arbeitszeit der Arbeiter von 6,5 Tagen auf 5 Tage pro Woche.

Die Tesla-Aktie ist im ersten Quartal des Jahres um 29 Prozent gefallen. Das ist der stärkste Rückgang seit Ende 2022 und der drittstärkste vierteljährliche Einbruch seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2010.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

