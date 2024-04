Auch die Zahlen kleinerer Hersteller sind sehenswert

Schon seit geraumer Zeit können sich im Windschatten von BYD und Tesla auch andere Fahrzeugbauer kontinuierlich steigern. Im Bereich E-Fahrzeuge stehen im Fokus der Aufmerksamkeit von Investoren vor allem die chinesischen Hersteller Li Auto, Nio und Xpeng, die zum Monatswechsel ebenfalls ihre Auslieferungszahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert haben.

Beim Volkswagen-Partner Xpeng kletterten die Fahrzeugauslieferungen im abgelaufenen Quartal auf rund 21.800 Fahrzeuge, das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 20 Prozent. Nach einem schwachen Februar hat sich Xpeng vor allem im März deutlich steigern können, hier kletterte die Zahl verkaufter Fahrzeuge um 99 Prozent auf 9.026 Stück.

Am Markt werden diese Zahlen bislang allerdings nicht belohnt, die Aktie fällt in einem schwachen Gesamtmarktumfeld um knapp drei Prozent. Damit knüpft Xpeng an die Verluste der vergangenen Wochen an. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier fast die Hälfte seines Wertes eingebüßt.

Um die einst gefeierte Aktie von Nio steht es mit Verlusten von 50 Prozent seit dem Jahresauftakt ähnlich schlecht. Im Unterschied zu Xpeng kann man hier allerdings nicht einmal höhere Auslieferungszahlen vorweisen – im Gegenteil sank der Fahrzeugabsatz im ersten Quartal um drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Erst in der vergangenen Woche hatte Nio aufgrund des anhaltend harten Wettbewerbs in China seine Absatzprognose gesenkt und ist hierdurch gehörig unter die Räder gekommen. Am Dienstag verliert das Papier weitere zweieinhalb Prozent an Wert.

Gegen den Trend sowohl am Gesamtmarkt als auch innerhalb der Branche kann hingegen Li Auto zulegen. Wenngleich die Aktie auf einen in diesem Jahr bislang äußerst schwankungsfreudigen Verlauf zurückblickt, macht sie mit Verlusten von "nur" 17 Prozent den aktuell besten Eindruck.

Das hat handfeste Gründe, denn die Fahrzeugauslieferungen sind gegenüber dem Vorjahresquartal um starke 53 Prozent auf 80.400 Automobile gestiegen. Damit hat der Newcomer inzwischen 700.000 Fahrzeuge ausgeliefert und seine erst vor Kurzem gesenkte Verkaufsprognose von 76.000 bis 78.000 Fahrzeugen übertreffen können.

Der Lohn für den Erfolg sind Kursgewinne von knapp zwei Prozent, womit sich die Aktie am Dienstag branchenintern an die Spitze setzen kann.

Fazit: Anleger sollten dem Markt folgen – und auf BYD und Li Auto setzen!

Wenngleich vor allem die Fahrzeugauslieferungen der Anlegerlieblinge BYD und Tesla besonders viel Aufmerksamkeit erhalten, sind auch die Zahlen der kleineren Hersteller zu beachten – auch weil sich diese besser schlagen als Tesla und im Fall von Xpeng und Li Auto sogar stärker wachsen als BYD.

Die Kursreaktionen sprechen jedenfalls Bände. Während Tesla für schwache Auslieferungszahlen abgestraft wird, legt Li Auto als einziger Branchenwert zu. BYD kämpft um ein positives Vorzeichen, während Nio und Xpeng rund drei Prozent verlieren.

Wer sich als Anleger in der Branche engagieren möchte, folgt der Marktreaktion und greift bei BYD und Li Auto zu. Die beiden machen aktuell nicht nur fundamental den besten Eindruck, sondern weisen auch technisch die aussichtsreichsten Setups auf.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion