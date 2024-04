MCF Energy schließt Bohrungen an Entdeckungsbohrloch 'Welchau-1' ab - Datenanalyse läuft Die MCF Energy Ltd. hat erfolgreich die Bohrungen für das Entdeckungsbohrloch "Welchau-1" in Oberösterreich abgeschlossen. Dabei wurden nicht nur Kosten minimiert und der Zeitplan unterboten, sondern auch wertvolle Daten für zukünftige Fördertests …