Insgesamt werden jedes Jahr mehrere hundert Millionen Euro an Tantiemen öffentlich erhoben und anschließend ausgeschüttet.

Grundsätzliche Unterscheidung der Vergütungsprogramme der VG Wort

Für Internettexte gibt es bei der VG Wort die METIS reguläre Ausschüttung und die “METIS Sonderausschüttung”. Die reguläre Ausschüttung wird dabei für veröffentlichte Texte im Internet ausgezahlt, die bestimmte Aufrufzahlen erreichen innerhalb eines Jahres, was über die Integration von Zählpixeln gemessen wird. Dieses Ausschüttungsprogramm ist deshalb eher für Verlage oder Webseitenbetreiber relevant, die die technische Einbindung der Zählpixel realisieren können. Wird ein Artikel x-Mal im Jahr aufgerufen (2023: 1500 Aufrufe), wird der Artikel vergütet.

Die METIS Sonderausschüttung ist völlig unabhängig von Aufrufen der veröffentlichten Artikel. Entsprechend kommt das Programm für Privatautoren in Frage. VG Wort müssen hierbei nur die Domains reportet werden, auf denen die eigenen Artikel mit einer Mindestlänge von 1800 Zeichen (etwa 350 Wörter) mit Pseudonym vorhanden und permanent online und direkt aufrufbar sind, also nicht hinter Logins etc. Vergütet werden diese Artikel aber geringer (2023: 17 €/Artikel) als in der regulären Ausschüttung und die maximale Ausschüttung pro Autor/in pro Jahr ist begrenzt (2023: 1.632€).

Vergütung der Sonderausschüttung immer Ende September

Die Vergütungen für die Sonderausschüttungen METIS finden jedes Jahr immer Ende September statt für alle gemeldeten Artikel vor dem 31.1. desselben Jahres.

Besonderheit des Sonderausschüttung METIS: Sind Artikel einmal eingereicht und damit Basis einer Vergütung, kann man die Artikel jedes Jahr aufs Neue einreichen und dafür eine Vergütung bekommen.

Passives Einkommen?

Trotz des allgemeinen Trends zurückgehender Vergütungen pro Artikel, sollte man sich so quasi durch das einmalige Schreiben und Veröffentlichen von gut 150 Artikeln die nächsten Jahre immer wieder die Maximalvergütung sichern können.

Nebentätigkeit ist offen für alle

Die Nebentätigkeit ist für jeden geeignet, unabhängig vom Bildungshintergrund, Staatsbürgerschaft oder der beruflichen Erfahrung, solange deutschsprachige Texte eigenhändig geschrieben werden. Alles, was benötigt wird, ist ein Internetanschluss und der Wille zu schreiben! Selbst Kinder können mit Unterschrift ihrer Eltern jedes Jahr zu diesem Nebeneinkommen kommen.

Fazit

Als freiberufliche/r Autor/in der VG Wort kann man über das Schreiben und Veröffentlichen von eigens geschriebenen Internettexten sich quasi ein passives Einkommen ermöglichen - trotz sich verändernder Vergütungen pro Artikel - allein durch das erneute Einreichen von Artikeln, die einmalig geschrieben wurden.

Kostenfreies Infomaterial