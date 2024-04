"An der Börse wurden in den vergangenen Monaten mal wieder sehr viele Erwartungen gekauft und sobald die Fakten auf dem Tisch liegen, nehmen Anleger Gewinne mit", kommentiert Jürgern Molnar von Robomarkets. "Die Zinssenkungsfantasie hat der DAX auf seinem Weg von unter 15.000 auf über 18.500 Punkte in gut fünf Monaten aber eingepreist, mehr geht vorerst nicht mehr. Die Erntezeit an der Frankfurter Börse könnte in diesem Jahr damit schon sehr viel früher beginnen", so Molnar, der gleichzeitig warnt: "Zum Ausstieg wird an der Börse nicht geklingelt - Erwartungen kaufen, Fakten verkaufen."

Zusätzlichen Einfluss könnten am Nachmittag Arbeitsmarktdaten aus den USA haben, die Rückschlüsse auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht zulassen und somit die Marktdynamik beeinflussen könnten. Auch aus der Eurozone kommen heute mit den Verbraucherpreisen richtungsweisende Daten.

Erdbeben in Taiwan

Die globale Börsenlandschaft zeigt sich ebenfalls angespannt, nachdem ein starkes Erdbeben in Taiwan auch die dortige Halbleiterproduktion kurzfristig aus der Bahn werfen könnte. Steigende Öl- und Rohstoffpreise verstärken die Inflationserwartungen, während robuste US-Wirtschaftsdaten Sorgen schüren, dass die Federal Reserve die Zinssätze dieses Jahr möglicherweise weniger stark senken wird als erhofft, schreibt Swissquote-Experte Ipek Ozkardeskaya in einem Marktkommentar.

Auch er erhofft sich von den Daten vom US-Arbeitsmarkt etwas Klarheit für die Märkte. "Die Arbeitsmarktdaten vom Freitag dürften die Gemüter spalten zwischen jenen, die drei Zinssenkungen erwarten, und jenen, die auf nur zwei setzen", so Ozkardeskaya.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE-Redaktion

