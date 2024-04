Nun startet eine gesunde Korrektur in einem weiterhin intakten Bullenmarkt, die noch ein paar hundert Punkten nach unten führen kann. Auf solche plötzlichen Kursverluste folgen in der Regel aber wieder langsam steigende Kurse inklusive neuer Rekordstände. Ob und wann Anleger nach dem jüngsten Kursrutsch einsteigen, dürfte auch von der heutigen Rede des US-Notenbankchefs Powell und den Arbeitsmarktdaten am Freitag abhängen. Der Renditeanstieg in den USA muss enden, um den Weg für steigende Aktienkurse an der Wall Street und damit auch in Frankfurt wieder freizumachen.

Zehnjährige US-Staatsanleihen sind seit Mitte Oktober 2023 in Erwartung bald sinkender Leitzinsen gestiegen. Der Höhepunkt dieser Bewegung wurde zum Jahreswechsel erreicht. Drei Monate später sind die Renditen nun wieder in der Mitte dieser Spanne angelangt. Der Markt hat einen fairen Wert zwischen Zinsüber- und Zinsuntertreibungen gefunden. Vieles von dem Enttäuschungspotenzial, das damals aufgebaut worden war, wurde abgebaut. Der Markt ist jetzt sogar konservativer als die Notenbank selbst, was kommende Leitzinssenkungen angeht. Für die Powell-Rede heute hängt die Messlatte also sehr niedrig.