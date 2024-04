Die gesamten Bitcoin-Bestände von MicroStrategy wurden zu einem Gesamtpreis von etwa 7,53 Milliarden US-Dollar gekauft, bei einem Durchschnittspreis von etwa 35.160 US-Dollar pro Bitcoin, wie aus dem letzten SEC-Filing hervorgeht. MicroStrategy hat also das Geld mit dieser Investition fast verdoppelt.

Die MicroStrategy-Aktie ist in diesem Jahr um 150 Prozent gestiegen und ist damit eine der Aktien mit der besten Performance im ersten Quartal. Der Shortseller Kerrisdale Capital argumentiert in einem Bericht, dass MicroStrategy "ein Proxy für Bitcoin ist, der mit einem ungerechtfertigten Aufschlag auf den digitalen Vermögenswert gehandelt wird, der seinen Wert bestimmt."

Der Leerverkäufer Kerrisdale weist darauf hin, dass das Software-Analytikgeschäft von MicroStrategy nur drei Prozent des gesamten Unternehmenswertes ausmacht. Die meisten Anleger kaufen die Aktie allerdings, weil sie sie als Bitcoin-Vertreter betrachten.

"Die Zeiten, in denen MicroStrategy-Aktien eine seltene, einzigartige Möglichkeit darstellten, Zugang zu Bitcoin zu erhalten, sind längst vorbei", so Kerrisdale. Und weiter: "Bitcoin ist jetzt leicht über Broker, Krypto-Börsen und neuerdings auch über ETPs und ETFs mit niedrigen Gebühren erhältlich."

MicroStrategy CEO Michael Saylor postet derweil weiterhin enthusiastisch über Bitcoin auf X. Am 1. April 2024 hat er allerdings einen kleinen Anteil seiner Aktien verkauft – 5.000 Aktien. Die Transaktion wurde in einem SEC-Filing gemeldet. Dieser Verkauf ist Teil einer Reihe von Transaktionen im vergangenen Jahr, in dem Michael Saylor insgesamt 280.000 Aktien verkauft und keine Käufe von Aktien des Unternehmens getätigt hat.

