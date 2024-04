Für die Stammaktie werden 73 Cent ausgeschüttet nach 66 Cent. Für die Vorzugsaktie sollen 75 Cent (68) fließen. Auch die Ausschüttungen erreichen Rekordniveau. Für den laufenden Turnus stellt Vorstandschef Lars Brzoska einen Ordereingang von 5,2 bis 5,8 Milliarden in Aussicht. Die Spanne für den Umsatz soll im laufenden Turnus von 5,3 bis 5,9 Milliarden reichen, das Ebit soll sich in einer Spanne von 420 bis 470 Millionen bewegen. Weitere Zuwächs könnten Akquisitionen bescheren.

Die Hanseaten sind in Kauflaune. Im ersten Quartal 2023 schluckten sie den wesentlich kleineren amerikanischen Wettbewerber Storage Solutions zum Preis von 352 Millionen. Das Management signalisierte, weitere Zukäufe sind wahrscheinlich. Daß Jungheinrich ein solides Unternehmen ist, zeigt sich auch in der Tatsache, daß die Akquisition in bar über den Tresen ging. Unternehmenslenker Brzoska hat dabei vor allem den amerikanischen Markt im Visier.

Die Corona-Krise hatte Jungheinrich eine Sonderkonjunktur beschert. Vor allem der Onlinehandel blühte auf. Mittlerweile ist die Pandemie vorbei. Der Ukraine-Krieg hat dagegen für eine schwächelnde globale Wirtschaft gesorgt und auch die steigenden Preise für Stahl oder Personal sorgen für Gegenwind. Um so erstaunlicher die Rekordresultate. CEO Brzoska freut sich über die starke Bilanz. Bis Mitte des Jahrzehnts soll die Gewinnmarge (Ebit) bis 10% erreichen. Ein Bargeldzufluß von aktuell 200 Millionen soll bis 2025 300 Millionen erreichen. Der Vorstand betont, daß nun die Feuerkraft ausreicht, um gleich mehrere Unternehmen zuzukaufen.