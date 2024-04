Der Krypto-Sektor steht erneut am Scheideweg: Der Ethereum-Spot-ETF, die große Hoffnung nach den erfolgreichen Bitcoin-ETFs, sorgt für gemischte Gefühle. Die anfängliche Euphorie weicht einer wachsenden Unsicherheit, da die US-Börsenaufsicht SEC ihre harte Haltung beibehält. Die Entscheidung über die Anträge von VanEck und 21Shares am 23. Mai wird sehnlichst erwartet, doch Experten äußern sich zunehmend pessimistisch.

Blackrock in den Startlöchern

Dennoch bereiten sich namhafte Vermögensverwalter wie BlackRock auf eine mögliche Zulassung vor. BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) ist seit der Auflage Anfang Januar bereits auf ein Volumen von fast 17 Milliarden US-Dollar angewachsen.



Nun will der weltgrößte Vermögensverwalter seine Vorreiterrolle mit einem Ethereum-Fonds weiter ausbauen, und plant Berichte zufolge einen Ethereum-Fonds in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, mit dem Vermögenswerte tokenisiert werden sollen. Daraufhin hatten User Memecoins und NFTs an BlackRocks Ethereum-Adresse gesendet.

Der Krypto-Vermögensverwalter Bitwise rechnet damit, dass es nicht vor Dezember zu einer Genehmigung der ETH-ETFs kommen wird. Bitwise CIO Matt Hougan zeigte sich im Forbes-Interview zuversichtlich dass es noch in diesem Jahr klappen wird. Die Verzögerung könne dem Markt helfen, sich mit Krypto vertraut zu machen. "Ich glaube, Ethereum ETFs werden erfolgreicher sein, wenn sie in 12 Monaten starten, als wenn sie im Mai starten. Ich weiß, es klingt seltsam, aber ich denke, dass TradFi (Traditional Finance) immer noch dabei ist, Bitcoin zu verdauen, und wenn man TradFi Zeit gibt, sich mit Bitcoin und Krypto vertraut zu machen, werden sie bereit sein für das Nächste."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE-Redaktion

