Gegenwind für Siliziumkarbid-Halbleiter

Eines der Unternehmen, das solche Halbleiter herstellt ist Wolfspeed, das künftig auch in Deutschland operieren will – in einen Standort in Saarbrücken soll ein Milliardenbetrag investiert werden.

Die Entwicklung der Aktie ist schon seit einiger Zeit keine Augenweide. Grund hierfür ist vor allem die starke Konkurrenz durch Unternehmen wie Infineon, ON Semiconductor und STMicroelectronics, die im Unterschied zu Wolfspeed bereits profitabel wirtschaften.

Weiteren Gegenwind erhält das Papier am Mittwoch durch ein Downgrade der Analysten von Wells Fargo, die sich nach den katastrophalen Absatzzahlen von Tesla um die Entwicklung auf dem Markt für Elektrofahrzeuge sorgen.

Tesla für 55 Prozent des Marktes verantwortlich

Analyst Gary Mobley, der laut des Vergleichsportals TipRanks als äußerst treffsicherer Experte gilt, rechnet damit, dass die Absatzschwäche auch zu einer sinkenden Nachfrage nach Siliziumkarbid-Halbleitern führen wird, die nicht von den Fahrzeugverkäufen von Herstellern wie BYD, Mercedes-Benz oder Hyundai ausgeglichen werden kann.

Grund für seine Einschätzung ist, dass Tesla aktuell für 55 Prozent der Nachfrage nach Siliziumkarbid-Halbleitern verantwortlich sei. Das Downgrade mit einem Kursziel von 30 US-Dollar gelte zwar spezifisch für Wolfspeed, er könne aber nicht ausschließen, dass auch die oben genannten Mitbewerber vor ähnlichen Schwierigkeiten stehen könnten.

Wolfspeed weitet Verluste aus

Die Aktie reagiert auf das Downgrade mit Kursverlusten von über fünf Prozent. Bereits am Dienstag hatte Wolfspeed 7,2 Prozent an Wert eingebüßt, wodurch sich die seit dem Jahreswechsel angefallenen Kursverluste auf inzwischen 36 Prozent türmen.

Gelingt den Käufern der Aktie nicht bald ein überzeugender Gegenschlag, drohen Kurse unterhalb von 26 US-Dollar und damit neue 52-Wochen-Tiefs, was die Lage der technisch stark angeschlagenen Aktie weiter verschärfen würde.

Wells Fargo ist derzeit eines der wenigen Institute mit einer Verkaufsempfehlung für Wolfspeed. Bei insgesamt 19 Empfehlungen vereinigt die Aktie acht Kauf- sowie neun Halte-Empfehlung auf sich. Nur zwei Analysten raten derzeit zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt bei knapp 41 US-Dollar.

Fazit: Nische vor schwieriger Entwicklung

Angesichts der Absatzschwäche von Tesla hat sich die US-Großbank Wells Fargo dazu veranlasst gesehen, Wolfspeed – einen wichtigen Zulieferer des Fahrzeugherstellers – herabzustufen. Das Kursziel von 30 US-Dollar liegt dabei deutlich unter dem Analystenkonsens, genügt am Mittwoch aber, die Verlustserie der Aktie weiter zu verschärfen.

Kursrisiken sieht Analyst Gary Mobley auch für andere Hersteller von Siliziumkarbid-Halbleitern, darunter das deutsche Unternehmen Infineon, insbesondere dann, wenn sich die Absatzschwäche zu einer allgemeinen ausweiten sollten.

Wer sich nichtsdestotrotz bei Siliziumkarbid-Halbleitern engagieren möchte, sollte das bei ON Semiconductor tun. Neben einer in den vergangenen Jahren ansprechenden Kursentwicklung überzeugt das Unternehmen auch durch eine äußerst gesunde Bilanz.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion