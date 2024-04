Brent Crude Oil nähert sich gegenwärtig mit großen Schritten der Marke von 90 US-Dollar, WTI Oil hat die 85 US-Dollar bereits überschritten. Der dreistellige Preisbereich rückt so langsam, aber sicher näher; insbesondere bei Brent C.O.

Brent C.O. – Der Weg in Richtung 95 US-Dollar ist frei.

Brent C.O. macht aus charttechnischer Sicht einen exzellenten Eindruck. Die aktuelle Konstellation lässt weitere Preiszuwächse erwarten. Nach der Bestätigung der Unterstützung bei 85 US-Dollar drehte Brent C.O. wieder nach oben ab. Der Ausbruch über die 87+ US-Dollar öffnete Brent C.O. die Tür in Richtung 93 US-Dollar / 95 US-Dollar. Sollte sich die Situation im Nahen und Mittleren Osten weiter zuspitzen, könnte es auch deutlich darüber hinausgehen. WTI Oil sieht im Übrigen ähnlich aussichtsreich aus.

Öl-Aktien zünden Kursturbo.

Von der aktuellen Gemengelage profitieren die Produzentenaktien. Um sich einen allgemeinen Überblick über den Sektor zu verschaffen, lohnt ein Blick auf die Entwicklung des Arca Oil Index. In diesem sind die Aktien großer und mittelgroßer Ölproduzenten gelistet. Der obere 10-Jahreschart verdeutlicht die spannende Konstellation im Arca Oil Index.

Mit dem Ausbruch über die 2.000 Punkte konnte sich der Arca Oil Index gleich mehrerer charttechnischer Fesseln entledigen. Zum einen befreite sich der Index aus einer übergeordneten ansteigenden Keil-Formation (orange dargestellt), die unter bullischen Aspekten nicht gern gesehen ist und zum anderen knackte der Index in diesem Zusammenhang auch gleichzeitig das kleine Doppeltop, das sich im September und Oktober 2023 im Bereich von 2.000 Punkten ausbildete.

Kurzum. Dem Arca Oil Index gelang mit dem Ausbruch über die 2.000er Marke der ultimative Befreiungsschlag. Das daraus resultierende Kaufsignal entfaltet aktuell seine Wirkung. Der Arca Oil Index konnte sich bereits deutlich vom Ausbruchsniveau entfernen. Weitere Kursgewinne winken… Um das aktuell sehr bullische Bild nicht zu trüben, sollten etwaige Rücksetzer auf 2.000 Punkte begrenzt bleiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

