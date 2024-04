Anleger halten sich vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag bedeckt, der DAX zeigt sich kurz vor Börseneröffnung am Donnerstag kaum verändert. Sollten die Zahlen besser als erwartet ausfallen, könnten sich die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve zerschlagen, und die Korrektur seit Anfang April dürfte sich fortsetzen.

Neues von der Fed

Fed-Chef Jerome Powell betonte, dass auch die stärker als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen den Kurs der Fed zu Zinssenkungen "nicht grundlegend" ändern werden. Die Notenbank wolle weiter abwarten, bis sich die Inflation nachhaltig auf ein Niveau von zwei Prozent einpendelt. Anleger schauen deshalb am Donnerstag gespannt auf die Reden und Äußerungen von nicht weniger als sieben Fed-Beamten, die ihre eigene Sicht auf die Zinsentwicklung darlegen werden.

Analyst Krishna Guha von Evercore zeigt sich gegenüber Bloomberg zuversichtlich, dass das Basisszenario von drei Zinssenkungen in 2024 weiter Bestand habe. "Wir interpretieren dies als Bestätigung dafür, dass die krampfhafte Sorge der Märkte, die Wirtschaft könnte zu stark sein, damit die Fed im Juni die Zinsen senkt, übertrieben war - und dass der Basisfall weiterhin Juni und drei Zinssenkungen in diesem Jahr ist."

Rohstoffe im Rallye-Modus

Währenddessen kletterte der Goldpreis am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch, unterstützt durch Powells Aussagen zu potenziellen Zinssenkungen. Auch der Ölpreis steuert auf seinen fünften Gewinntag in Folge zu, und Kupfer stieg aufgrund von Lieferungsrisiken und Anzeichen einer stärkeren Nachfrage auf das höchste Niveau seit Januar 2023.

Auswirkungen des Taiwan-Bebens

In Taiwan hat ein starkes Erdbeben die Halbleiterproduktion gestört, was zu Spekulationen über steigende Chippreise führte. Trotz der Evakuierung einiger Mitarbeiter aus den Produktionsstätten gab die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. bekannt, dass kritische Ausrüstungen unbeschädigt blieben. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Aktienkurse von Samsung Electronics und SK Hynix, die aufgrund der erwarteten Produktionsunterbrechungen in Taiwan stiegen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE-Redaktion

