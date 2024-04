Sollte sich dieser jetzt fortsetzen, könnten schon bald neue Rekorde folgen. Charttechnisch bleiben weiter 18.700 Punkte ableitbar. Unter 18.200 Zählern dürfte es allerdings etwas ungemütlicher werden. Derzeit wagen sich die Anleger aber schon wieder zaghaft zurück auf das Parkett. Das liegt auch an den beschwichtigenden Worten des Vorsitzenden der US-Notenbank.

Jerome Powell hat gestern wenig Zweifel daran gelassen, dass die Fed die Leitzinsen in diesem Jahr senken wird. Auch die jüngst etwas angestiegene Inflation wird sie nicht von diesem Kurs abbringen. Powell will dem Markt die Angst vor einem Zurückrudern in Sachen Zinswende nehmen. Es folgten ein wieder schwächerer Dollar, Käufe am Aktienmarkt und sinkende Renditen. Die Investoren haben durch die Rede Powells wieder neuen Mut gefasst und steigen wieder in Aktien ein.