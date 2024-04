Der Höhenflug von Gold scheint auch am Donnerstag kein Ende zu nehmen. Zwar notiert das Edelmetall zur Stunde mit leichten Verlusten, im Handel am frühen Morgen wurde mit 2.304,77 US-Dollar am Spot-Markt aber ein weiteres Allzeithoch markiert.

Viele Experten stellt die derzeit große Beliebtheit von Gold vor ein Rätsel, denn die in den vergangenen Tagen stark gestiegenen US-Anleiherenditen sollten das Edelmetall eigentlich ausbremsen. Auch im Hinblick auf Konjunktur- und politische Risiken gab es zuletzt keine neuen Entwicklungen – mit Ausnahme dessen vielleicht, dass die rasant ansteigende US-Verschuldung derzeit verstärkt Aufmerksamkeit erhält.