Die Investorin und CEO von Ark Invest hat zum Börsendebüt von Reddit fast 10.000 Aktien (genau 9.982 Aktien) gekauft. Das tägliche Handelsupdate von Ark zeigte, dass der Next Generation Internet ETF (ARKW) 5.914 Anteile kaufte, während der Fintech Innovation ETF (ARKF) 4.068 Anteile erwarb.

"Wir glauben nicht, dass es sich um eine Meme-Aktie handelt", sagte Wood am Mittwoch gegenüber CNBC. "Es ist eigentlich eine sehr interessante Aktie. Wir betrachten sie und X [ehemals Twitter] als eine der wertvollsten Daten, die es aus Sicht der KI zu nutzen gilt."

Wood sagt, dass sie nach der Reddit-Rallye keine weiteren Käufe mehr tätigen wolle. Die Aktien schlossen den Mittwochshandel bei 46,99 US-Dollar – mehr als 38 Prozent über dem Erstausgabepreis von 34 US-Dollar. Den ersten Handelstag eröffnete Reddit bei 47 US-Dollar pro Aktie.

Reddit ging im vergangenen Monat an die Börse. Es war der erste Börsengang eines großen Social-Media-Unternehmens seit dem Debüt von Pinterest im Jahr 2019.

Seit dem Börsengang wird die Reddit-Aktie mit wilden Kursschwankungen gehandelt, wobei der Kurs in zwei verschiedenen Handelssitzungen um bis zu 30 Prozent anstieg und dann um fast 15 Prozent sank.

Nach Ansicht eines Bernstein-Analysten hat Reddit zwar eine "überzeugende" kurzfristige Geschichte vor sich – das Unternehmen war im vierten Quartal der führende Social-Media-Anbieter in Bezug auf Nutzer- und Umsatzwachstum, und seine Ziele für dieses Jahr scheinen konservativ.

Dennoch bewertet Mark Shmulik von Bernstein die Aktie mit einem Underperform-Rating und bezeichnet das Unternehmen als "institutionellen Meme-Wert".

"Die längerfristigen Versprechungen – Wachstum der Werbebasis, Gewinne vor der Tür und der Traum von all den werbefreien Möglichkeiten – sind Versprechungen, die wir schon zu oft gehört haben", so der Analyst. Sein Kursziel liegt bei 40 US-Dollar – also rund 15 Prozent unter dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

