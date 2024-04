1. Aktienrückkäufe in historischer Dimension

Um den inzwischen jahrelangen Preisverfall der Aktie zu stoppen, nimmt Alibaba jede Menge Geld in die Hand. Mit seinem zuletzt im Februar veröffentlichten Quartalsbericht kündigte das Unternehmen an, ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von nicht weniger als 25 Milliarden US-Dollar aufzulegen. Da die Mittel aus dem zuvor aufgelegten Programm noch nicht aufgebraucht sind, stehen Alibaba so insgesamt 35 Milliarden US-Dollar für den Erwerb eigener Anteile zur Verfügung.

4,8 Milliarden US-Dollar hat der Konzern allein in den vergangenen drei Monaten für Buybacks ausgegeben, so viel wie noch nie zuvor in der Geschichte des Unternehmens. Leisten kann man sich diese Großzügigkeit gegenüber den Aktionären mühelos: Alibaba hortet liquide Mittel in Höhe von 86,5 Milliarden US-Dollar. Nach Abzug aller Verbindlichkeiten verfügt der chinesische E-Commerce-Riese über ein Vermögen von 58,6 Milliarden US-Dollar.

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/04/04/baba-d-04042024.png

2. Bullishe Divergenzen im Chart

Das zweite gewichtige Argument für einen Einstieg in die Aktie ist der Chart. Zwar handelt Alibaba unverändert in einem übergeordneten und mehrjährigen Abwärtstrend, zuletzt haben sich aber deutliche Verbesserungen ergeben, die einen antizyklischen Einstieg zum Zeitpunkt jetzt erlauben.

Zum einen konnte der Abwärtstrend, der die zweite Hälfte des vergangenen Jahres bestimmt hatte, verlassen werden. Maßgeblich für diese Verbesserung war eine Bodenbildung im Bereich von 70 US-Dollar. Dieser Support ist in den vergangenen drei Monaten wiederholt bestätigt worden.

Mit dem zwischenzeitlichen Sprung an beziehungsweise über die 50-Tage-Linie hat sich außerdem ein erstes prozyklisches Kaufsignal ergeben. Gewichtiger dürften allerdings die bullishen Divergenzen in der technischen Indikation sein.

Wenngleich die Aktie in den vergangenen Monaten weiter gefallen beziehungsweise auf der Stelle getreten ist, haben sich der Relative-Stärke-Index sowie der Trendstärkeindikator MACD deutlich verbessern können, der MACD steht sogar unmittelbar vor einem Vorzeichenwechsel und würde damit einen kurzfristigen Aufwärtstrend anzeigen.

Solche Divergenzen, also die konträre Entwicklung von Kurs einerseits und technischer Indikation andererseits, kündigen oft Trendwechsel an – und dass zum Teil viele Wochen und Monate im Voraus. Eine solche bullishe Divergenz liegt aktuell im Chart von Alibaba vor.

3. Eine äußerst günstige Bewertung

Dazu gesellt sich eine äußerst günstige Bewertung. Auf Basis der aktuellen Gewinnschätzungen für 2024 ist Alibaba mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,3 bewertet. Der langfristige Bewertungsdurchschnitt für das Unternehmen liegt bei 18,4. Damit ist Alibaba um mindestens 50 Prozent unterbewertet. Dieser Bewertungsabschlag gilt übrigens auch im Peer-Group-Vergleich.

Was den Konsens der Wall-Street-Analysten betrifft, sehen diese ein mittleres Kursziel von 106 US-Dollar, was einem Potenzial von über 45 Prozent entspricht. Selbst der am wenigsten optimistische Experte sieht mit einem Kursziel von 79,57 US-Dollar immerhin ein Aufwärtspotenzial von zehn US-Dollar.

32 Prozent bis Weihnachten – so geht's

Diese insgesamt äußerst konstruktive Ausgangslage können mittelfristig orientierte Anleger für eine satte Rendite pünktlich zu Weihnachten nutzen. Dafür wird entweder in die Aktie direkt oder noch besser in ein Discount-Zertifikat investiert. Das nämlich erlaubt es, die Aktie mit einem ordentlichen Rabatt zu kaufen. Die genaue Funktionsweise ist hier erläutert.

Wer als Anleger bereit ist, seine Kursgewinne bei 90 US-Dollar zu deckeln, kann sich für besonders üppige Weihnachtsgeschenke mit dem Zertifikat MB81ZC eine Outperformance und bis zu 32 Prozent bis zum Verfallstag am 20. Dezember (selbstverständlich kann das Produkt auch jederzeit vorher wieder veräußert werden) sichern. Das Auszahlungsprofil lautet dabei wie folgt:

Szenariotabelle

Discount-Zertifikat MB81ZC (Cap bei 90 USD) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Kaufpreis Aktie * 72,80 $ Kaufpreis Zertifikat * 62,80 € Cap 90 $ Verkaufspreis Aktie 65 $ 75 $ 90 $ Wertentw. m. Zertifikat 59,89 € 69,10 € 82,92 € Rendite Aktie -10,7 % +3,0 % +23,6 % Rendite Zertifikat -4,6 % +10,0 % +32,0 % Outperformancepunkt 96,12 $

* Stand: 04. April, 14:15 Uhr (MESZ); Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Im Worst Case führen die bullishen Divergenzen im Chart nicht zu Kursgewinnen und einer Trendwende, die Aktie setzt an ihr bisheriges 52-Wochen-Tief bei etwa 65 US-Dollar zurück. In diesem Fall verlieren Zertifikateanleger nur 4,6 statt 10,7 Prozent und reduzieren ihre Verluste um mehr als die Hälfte.

Tritt die Aktie dagegen auf der Stelle beziehungsweise kann sich leicht auf 75 US-Dollar steigern, holen Anleger, die auf das Zertifikat MB81ZC gesetzt haben, statt drei immerhin zehn Prozent raus. Richtig Freude hingegen kommt auf, sollte die Aktie ihr oberes Kursziel von aktuell 90 US-Dollar erreichen. Hier würde die Maximalrendite von 32 Prozent erzielt werden – in einem Zeitraum, in dem sich die Aktie "nur" um etwa 24 Prozent steigern konnte.

Fazit: Jetzt für Weihnachten vorsorgen!

Alibaba liefert aktuell drei starke Gründe für ein Engagement in der Aktie. Anleger können dabei auch von der Aufbruchsstimmung, die sich in den vergangenen Wochen häufiger am chinesischen Aktienmarkt gezeigt hat, profitieren, und sich mithilfe des Discount-Zertifikates MB81ZC selbst ein Weihnachtsgeschenk in Form einer Rendite von bis zu 32 Prozent bereiten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln! Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.