Ed Yardeni, Gründer von Yardeni Research, war in den letzten Jahren einer der größten Bullen an der Wall Street. Während viele Experten vor Rezessionen und Schuldenkrisen warnten, argumentierte Yardeni wiederholt, dass wir uns mitten in den "Roaring 2020s" befinden. Der Analyst nannte so die Ära einer abklingenden Inflation, in der neue Technologien wie KI und Robotik einen Produktivitätsboom auslösen werden.

Der US-Aktienmarkt ist in diesem Jahr um mehr als zehn Prozent gestiegen, was vor allem auf die Aussicht auf niedrigere Kreditkosten und auf den Hype um die künstliche Intelligenz zurückzuführen ist. Die wachsende Kluft zwischen den Aktienmärkten und den Zinserwartungen sei allerdings ein beunruhigendes Zeichen, so die Strategen von JPMorgan zu Wochenbeginn.