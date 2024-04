Die Bank of America geht davon aus, dass die Preise für Brent und WTI in diesem Jahr im Durchschnitt bei 86 beziehungsweise 81 US-Dollar pro Barrel liegen werden und im Sommer einen Höchststand von etwa 95 US-Dollar erreichen. Demnach könnte die Erwartung von Zinssenkungen durch die großen Zentralbanken im nächsten Monat die Energiepreise im Sommer weiter in die Höhe treiben.

Ed Yardeni von Yardeni-Research ist besonders besorgt über die Auswirkungen des Konflikts zwischen Israel und der Hamas auf die Ölpreise. "Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist unsere größte Sorge, dass sich der Krieg zwischen diesen beiden Todfeinden in einen regionalen Krieg mit einer direkten Konfrontation zwischen Israel und dem Iran verwandeln könnte, was zu einer Störung der weltweiten Ölversorgung führen könnte."

Israel hat am Montag die iranische Botschaft in Syrien bombardiert, wobei sieben Militärberater getötet wurden, und der Iran hat nach dem Angriff Vergeltung geschworen. Das sei "eine große Eskalation in Israels Krieg mit seinen regionalen Gegnern", so Yardeni. Der Stratege hat Anlegern wiederholt empfohlen, den S&P 500 Energieaktienindex als "Stoßdämpfer in Portfolios für die zunehmenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten" zu betrachten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

