Die Aktie stieg zum Handelsbeginn am Donnerstag um etwa 13 Prozent und beendete die Sitzung 6,5 Prozent höher. Die Titel sind in den vergangenen vier Wochen um 36,5 Prozent gestiegen. Laut Analysten könnte die Aktie sich in den kommenden zwölf Monaten verdoppeln. Der Konsens lautet Aufstocken.

Die Ergebnisse des ersten Quartals deuten darauf hin, dass Nikola sein Tempo erhöht, da das Unternehmen im gesamten Jahr 2023 nur 42 seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw produzierte und 35 davon an Großhändler verkaufte.

Nikola wies darauf hin, dass alle Fahrzeuge, die im letzten Quartal an Händler verkauft wurden, für deren Endkunden bestimmt sind. Die verbleibenden drei Fahrzeuge, die Nikola produziert, aber noch nicht in den Großhandel gebracht hat, sollen Anfang April ausgeliefert werden und sind bereits an Kunden vergeben worden.

"Wir sind auf dem richtigen Weg für ein erfolgreiches Jahr 2024, indem wir den Schwung von 2023 fortsetzen", sagte CEO Steve Girsky in einer Mitteilung. Das Unternehmen konzentriere sich darauf, "unsere Verpflichtungen einzuhalten", nicht nur in Bezug auf Produktion und Verkauf, sondern auch auf die Rückgabe der batterieelektrischen Stapler an die Kunden.

Nach einem Rückruf der batterieelektrischen Lkw des Unternehmens im vergangenen Jahr sagte Nikola in der Mitteilung vom Donnerstag, dass das Unternehmen "den Rückgabeprozess für die BEV '2.0' Lkw an die Kunden eingeleitet hat". Nikola war dabei, die Fahrzeuge mit neuen Batteriepacks und Software-Updates nachzurüsten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nikola Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 0,905EUR auf Tradegate (05. April 2024, 09:44 Uhr) gehandelt.