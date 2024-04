Goldaktien weltweit etwas leichter

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.289 auf 2.291 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 2.285 $/oz um 10 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas leichter.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Einkaufsmanagerindex sinkt im März auf 41,9 Punkte. Im Februar lag der Wert bei 42,5 Punkten.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht nach (aktueller Preis 67.792 Euro/kg, Vortag 67.985 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber fällt (aktueller Preis 26,68 $/oz, Vortag 26,97 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 919 $/oz, Vortag 938 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.004 $/oz, Vortag 986 $/oz). Die Basismetalle können etwa 2 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 90,92 $/barrel, Vortag 89,36 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte geben nach. Der Xau-Index verliert 1,3 % auf 132,6 Punkte. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 2,9 % und Alamos 2,1 %. Newmont verbessert sich 1,3 %. Bei den kleineren Werten geben Novagold 8,4 %, Gold Resource 5,8 % und I-80 Gold 4,5 % nach. Reunion verbessert sich 4,3 %. Bei den Silberwerten fallen Coeur 6,1 %, Gatos 4,8 % und Minaurum 4,6 %. Bear Creek ziehen 6,9 %, Silver Bull 5,9 % und New Pacific 4,0 % an.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Impala zieht 5,2 % an. DRD verliert 3,2 %.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Aurelia 9,4 %, St Barbara 7,9 % und Calidus 3,5 %. Kingsgate geben 7,1 %, Westgold 6,9 % und Capricorn 5,5 % nach. Bei den Explorationswerten zieht Nexus 15,0 % an. Horizon fallen 10,7 %, Tanami 7,7 % und Legend 7,1 %. Bei den Metallwerten steigt Image 11,4 %. Paladin verliert 4,1 %.

