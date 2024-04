Die Gründerin und CEO von ARK Invest hat ihre Bullenthese auf der Bitcoin-Investor-Day-Konferenz im März in New York City wie folgt erläutert. "Wir setzen unseren Bullenfall für Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar an. Wenn institutionelle Anleger etwas mehr als fünf Prozent ihrer Portfolios in Bitcoin investieren würden, würde das allein 2,3 Millionen US-Dollar zu der Prognose hinzufügen, die ich Ihnen gerade gegeben habe."

Wood hat keinen Zeitrahmen für ihr Bitcoin-Kursziel genannt. Die Prognose ist jedoch an eine wichtige Entwicklung geknüpft: von Institutionen unterstützte börsengehandelte Bitcoin-Fonds.

Im Januar genehmigte die US-Börsenaufsicht SEC elf Emittenten von Bitcoin-ETFs, darunter ARK Invests ARK 21Shares Bitcoin ETF, BlackRocks iShares Bitcoin Trust und VanEcks VanEck Bitcoin Trust.

Die Genehmigungen ermöglichen es Banken und anderen größeren Institutionen, ihren Kunden Anlageprodukte anzubieten, die ein Bitcoin-Engagement beinhalten. Für die Kunden bedeutet dies ein Engagement in Bitcoin, ohne dass sie die Kryptowährung direkt halten müssen.

Banken und Vermögensverwalter mit Bitcoin-ETFs sahen in den Genehmigungen der SEC eine Menge Vorteile. "Die Anleger entscheiden sich eindeutig für den Bitcoin-Zugang", sagte Robert Mitchnick, BlackRock Head of Digital Assets, auf der Konferenz in New York City. Mitchnick verweist auf die Nachfrage von Anlegern, die an Bitcoin interessiert, aber nicht bereit sind, die Kryptowährung direkt zu halten.

Abwartende Haltung der Institutionellen

Trotz des sprunghaften Anstiegs des Interesses an Bitcoin und Bitcoin-ETFs nehmen viele institutionelle Anleger eine abwartende Haltung ein. "Die meisten institutionellen Investoren, mit denen ich für unseren Fonds spreche, haben fast keine Allokation in Kryptowährungen", so Dan Tapiero, CEO und Chief Investment Officer von 1RoundTable Partners & 10T Holdings, gegenüber Investor‘s Business Daily.

Und weiter: "Wir haben eine Handvoll sehr vorausschauender institutioneller Investoren im Fonds, aber im Allgemeinen gibt es unter den Leuten, mit denen ich spreche, keine überwältigende Akzeptanz." Die Genehmigungen von Bitcoin-ETFs hätten die traditionelle Finanzwelt allerdings aufhorchen lassen, so Tapiero. "Es beginnt sich jetzt mit dem ETF ein wenig zu ändern."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

