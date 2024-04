Mit Wasseraktienfonds ließen sich in der Vergangenheit attraktive Renditen erzielen. Und mit aktiv gemanagten Wasserfonds und kostengünstigeren passiven Wasser-ETFs können auch private Anleger in diesen global steigenden Bedarf investieren, von der Entwicklung des Wassersektors profitieren und gleichzeitig einen positiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten.

Derzeit stehen Anlegern in Deutschland 20 Investmentfonds, davon fünf kostengünstige ETFs, zur Auswahl. Und der Fondsmarkt um das Thema Wasser wächst. Das verwaltete Vermögen dieser Fonds ist dem Marktforschungsunternehmen Scope zufolge in den letzten fünf Jahren um etwa 150 Prozent auf 25,8 Milliarden Euro gestiegen. Fonds der Vergleichsgruppe müssen überwiegend in Unternehmen des Wassersektors investiert sein. Dazu zählen Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen anbieten und zur Wertschöpfungskette Wasser beitragen.

Laut Offenlegungsverordnung der EU sind allerdings nur neun der 20 Fonds auch wirklich Nachhaltigkeits-orientiert, also als Artikel-neun-Produkte klassifiziert, die explizit ökologische oder soziale Ziele verfolgen. Weitere acht Fonds sind immerhin Artikel-acht-Produkte, die ESG-Kriterien (Environment/Umwelt, Social/Soziales, Governance/Unternehmensführung) zumindest berücksichtigen müssen. Und nur einen Fonds stuft Scope als "konventionell" ein.

Nach den Ergebnissen der Scope-Analyse haben bei der Rendite über ein Jahr der Global X Clean Water ETF und der Amundi MSCI Water ESG Screened ETF, mit 31,82 Prozent beziehungsweise 28,11 Prozent die Nase vorn. Insgesamt schafften es vier der derzeit hierzulande verfügbaren fünf ETFs auf die vorderen Plätze im Scope-Wasserfonds-Ranking.

Hier die vier besten Wasser-ETFs der Scope-Analyse:

Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (ISIN FR0010527275)

Wertentwicklung:

ein Jahr: 28,11 Prozent

drei Jahre: 32,34 Prozent

fünf Jahre: 86,27 Prozent

Seit Auflage: 329,49 Prozent

Seit Jahresbeginn (YTD): 9,24 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,60 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 1.523 Millionen Euro

Positionen: 33

Auflage: 9. Oktober 2007, Frankreich

Der ETF bildet den MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Index nach, der Zugang zu Unternehmen aus dem Wassersektor weltweit bietet. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Der ETF bildet die Performance des Index durch vollständige Replikation nach, d.h. alle Indexbestandteile werden erworben. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger jährlich ausgeschüttet.

Der Anlageschwerpunkt ist mit knapp 75 Prozent Gewichtung der Industriesektor, gefolgt vom Versorgersektor mit knapp 22 Prozent. Zu den größten Einzeltitelpositionen gehören Ferguson (Sanitär- und Heizungsgroßhandel), Xylem (Anlagen zur Wasseraufbereitung sowie analytische Geräte), Waste Management (Abfallwirtschaft), Geberit (Sanitärtechnik) und American Water Works (Wasserversorgung).

iShares Global Water UCITS ETF (ISIN IE00B1TXK627)

Wertentwicklung:

1 Jahr: 14,67 Prozent

3 Jahre: 25,88 Prozent

5 Jahre: 70,73 Prozent

Seit Auflage: 321,33 Prozent

Seit Jahresbeginn (YTD): 5,31 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,65 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 2.079 Millionen Euro

Positionen: 57

Auflage: 16. März 2007, Irland

Der ETF bildet den S&P Global Water Index nach und bietet Zugang zu den 50 größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen weltweit, die in der Wasserversorgung und -aufbereitung tätig sind. Der ETF bildet die Performance des Index durch vollständige Replikation nach, d.h. alle Indexbestandteile werden erworben. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger halbjährlich ausgeschüttet.

Der Asset-Schwerpunkt liegt mit knapp 48 Prozent Gewichtung auf dem Industrie- und dem Versorgersektor mit gut 41 Prozent. Zu den größten Positionen gehören Xylem (Anlagen zur Wasseraufbereitung sowie analytische Geräte), American Water Works (Wasserversorgung), United Utilities (Versorger), Severn Trent Water (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung).

Global X Clean Water UCITS ETF (ISIN IE000BWKUES1)

Wertentwicklung:

1 Jahr: 31,82 Prozent

3 Jahre: -

5 Jahre: -

Seit Auflage: 83,30 Prozent

Seit Jahresbeginn (YTD): 10,74 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,50 Prozent p.a.

Fondsvolumen: vier Millionen Euro

Positionen: 37

Auflage: 7. Dezember 2021, Irland

Der ETF bildet den Solactive Global Clean Water Industry Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die sich mit der Bereitstellung von sauberem Wasser beschäftigen. Der ETF bildet die Performance des Index durch vollständige Replikation nach, d.h. alle Indexbestandteile werden erworben. Die Dividendenerträge werden im ETF wiederangelegt (thesauriert).

Anlageschwerpunkte des ETF sind Industrie (rund 51 Prozent) und Versorger (knapp 31 Prozent). Zu den Top zehn-Positionen gehören Ferguson (Sanitär- und Heizungsgroßhandel), Xylem (Anlagen zur Wasseraufbereitung sowie analytische Geräte), Ecolab (Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Wasser, Hygiene und Infektionsprävention), Pentair (Wasserbehandlungstechnik) und American Water Works (Wasserversorgung).

L&G Clean Water UCITS ETF (ISIN IE00BK5BC891)

Wertentwicklung:

1 Jahr: 22,01 Prozent

3 Jahre: 30,82 Prozent

5 Jahre: -

Seit Auflage: 83,30 Prozent

Seit Jahresbeginn (YTD): 6,12 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,49 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 380 Millionen Euro

Positionen: 53

Auflage: 24. Juni 2019, Irland

Der ETF bildet den Solactive Clean Water Index nach, der Zugang zu Unternehmen, die sich durch die Bereitstellung von technologischen, digitalen, technischen, Versorgungs- und/oder anderen Dienstleistungen für sauberes Wasser auf internationaler Ebene engagieren. Der ETF bildet die Performance des Index durch vollständige Replikation nach, d.h. alle Indexbestandteile werden erworben. Die Dividendenerträge werden im ETF wiederangelegt (thesauriert).

Der Anlageschwerpunkt liegt mit rund 55 Prozent auf dem Industriesektor. Zu den Top zehn-Positionen zählen Nomura Micro Science (Finanzdienstleistungen), Organo Corp. (Wasserbehandlungstechnik), Ferguson (Sanitär- und Heizungsgroßhandel), United Utilities (Versorger) und Geberit (Sanitärtechnik).

Autor: Bryan Perry, Smarttrade Redaktion

Tipp aus der Redaktion Übrigens: Aktien handelt man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!