Vergleichsweise geringer Übernahmeaufschlag

Der vermeintlich geringe Aufschlag relativiert sich mit Blick auf die zuletzt starke Kursentwicklung von Shockwave Medical rasch. Das Unternehmen wird schon seit geraumer Zeit als Übernahmekandidat gehandelt und hat sich daher seit dem Jahreswechsel um 68 Prozent verteuert.

Das Unternehmen weist eine noch recht junge Börsenhistorie auf. Per IPO wurde Shockwave Medical 2019 an die Börse gebracht. Seither haben sich die Papiere um fast 1.000 Prozent verteuert. Angesichts der rapide wachsenden Erlöse könnte Johnson & Johnson am Ende einen vergleichsweise überschaubaren Preis für den wachstumsstarken Spezialisten bezahlt haben.

Angesichts liquidier Reserven in Höhe von knapp 23 Milliarden US-Dollar kann Johnson & Johnson das Unternehmen vollständig ohne die Aufnahme neuer Schulden finanzieren. Der Pharmakonzern gab in seiner Pressemitteilung allerdings an, dass die Finanzierung der Übernahme das Konzernergebnis in den kommenden beiden Jahren um 0,10 bis 0,17 US-Dollar pro Aktie belasten wird.

Fazit: Anlegern dürfte die Übernahme gefallen

Der Pharmariese Johnson & Johnson wird für 13,1 Milliarden US-Dollar das auf Gefäßerkrankungen spezialisierte Unternehmen Shockwave Medical übernehmen. Dessen wachstumsstarkes Geschäft könnte ein vergleichsweise günstiger Zukauf werden, der außerdem vollständig aus liquiden Mitteln bezahlt werden kann.

In der US-Vorbörse kommt die Übernahmeankündigung durchaus gut an. Die schwankungsarme Aktie von Johnson & Johnson legt um 0,4 Prozent, während sich das Papier von Shockwave Medical dem Übernahmepreis von 335 US-Dollar nähert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion