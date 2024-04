Der Iran macht Israel für den Anschlag verantwortlich und droht mittlerweile mit Vergeltung. Israel warnt hingegen vor möglichen Konsequenzen. Die Spirale dreht sich. Die Gemengelage schürt die Nervosität an den Finanzmärkten und treibt die Goldpreisrallye an. Und nicht nur die. Auch die Ölpreise reagieren entsprechend. Kurzum. Gold haussiert und reißt mittlerweile auch die Aktien der Goldproduzenten mit nach oben. Ein Ende der Preisrallye ist noch nicht abzusehen und das wiederum macht Produzentenaktien für Anleger immer interessanter.

Drei Top-Favoriten im Fokus.

Im Kommentar „Diese drei Aktien profitieren vom Goldrausch.“ vom 12. März wurden mit Barrick Gold, Agnico Eagle Mines und Alamos Gold drei aussichtsreiche Goldaktien thematisiert. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Wie haben sich die drei Aktien entwickelt? Welche Chancen bieten sie (noch)?

Barrick Gold – Befreiungsschlag kündigt sich an.

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung setzte Barrick Gold den Kreuzwiderstand bei 16 US-Dollar unter Druck. Der kurzfristige Abwärtstrend (rot dargestellt) und der markante Horizontalwiderstand bildeten in diesem Bereich einen veritablen Cluster. Die Goldpreisrallye setzte auch bei Barrick Gold frische Kräfte frei. Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten übersprang die 16 US-Dollar und kassierte zügig den nächsten relevanten Widerstand bei 16,6 US-Dollar ein. Das frische Kaufsignal öffnete der Aktie wiederum die Tür in Richtung der zuletzt an dieser Stelle thematisierten Zielzone bei 18,5 US-Dollar. Aktuell nimmt Barrick Gold bereits die 18 US-Dollar ins Visier. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 18,5 US-Dollar scheint greifbar nah zu sein. Sollte es Barrick Gold sogar gelingen, auch die 18,5 US-Dollar zu überspringen, muss ein Kursziel von 20+ US-Dollar thematisiert werden. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 16,6 US-Dollar begrenzt.

Agnico Eagle Mines – Aktie sprengt die Ketten.

Nicht minder spannend ist die aktuelle Konstellation bei Agnico Eagle Mines. Die Aktie sprengte zuletzt die Ketten, als sie sich des bis dato dominierenden Abwärtstrends (rot dargestellt) entledigte. Zum Zeitpunkt des März-Kommentars notierte Agnico Eagle Mines noch unterhalb der Abwärtstrendlinie und unterhalb des Widerstands von 55 US-Dollar / 56 US-Dollar. Beide sind mittlerweile obsolet. Stattdessen dominieren frische Kaufsignale das Handelsgeschehen. Und es könnte noch eine Schippe drauf gelegt werden, denn Agnico Eagle Mines ist im Begriff, sich des Widerstands bei 61+ US-Dollar zu entledigen. Sollte auch dieses Unterfangen gelingen, wäre der Weg in Richtung 67,5 US-Dollar frei. Mit Gewinnmitnahmen muss ob des fortgeschrittenen Stadiums der Bewegung allerdings jederzeit gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese auf 55 US-Dollar begrenzt.

Alamos Gold – Neues Kaufsignal kündigt sich an.

Die Ausgangslage bei unserem dritten Protagonisten ist noch aussichtsreicher und vielversprechender. Alamos Gold machte in den letzten Wochen ordentlich Meter. Zum Zeitpunkt der März-Kommentierung brach die Aktie über den Widerstand von 13 US-Dollar aus. Nun klopft sie an die Tür zu neuen Verlaufshochs. Aktuell setzt die Aktie den markanten Widerstand von 15 US-Dollar unter Druck. In der Vergangenheit erwies sich dieser als veritabler Spielverderber, doch die Vehemenz, mit der die Aktie diesen nun erneut attackiert, nährt gewisse bullische Hoffnungen. Die 15 US-Dollar haben aus charttechnischer Sicht eine außerordentlich große Bedeutung, liegt hier doch das markante Zwischenhoch von Ende Dezember. Sollte Alamos Gold der Ausbruch gelingen, würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotential bis in Richtung 20+ US-Dollar eröffnen. In diesem Kursbereich liegt ein markanter Widerstandcluster, der seine Relevanz in den Jahren 2010 bis 2012 erlangte.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

