Das Erdbeben in Taiwan in der vergangenen Woche hat seine Schockwellen über die ganze Welt ausgebreitet, nachdem Befürchtungen aufkamen, die Chip-Produktion von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) könnte in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

TSMC ist der weltweit größte Hersteller von Halbleiterchips mit einem Marktanteil von über 50 Prozent. Bei den fortschrittlichsten Chips, die für iPhones, künstliche Intelligenz, Elektrofahrzeuge und Kampfjets benötigt werden, entfallen sogar schätzungsweise 90 Prozent der Produktion auf das Unternehmen. Globale Technologiegiganten wie Apple und Nvidia lassen ihre hochmodernen Halbleiter von TSMC herstellen.